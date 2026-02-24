Вівторок, 24 Лютого, 2026
Буданов повідомив про можливий новий обмін полоненими з рф

Денис Молотов
Буданов повідомив про можливий новий обмін полоненими з рф
Фото ілюстративне: керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

Під час останнього раунду переговорів 18 лютого у Женеві російська сторона фактично зосередилася на вимозі передати їй Донбас. Про це повідомив керівник Офісу президента (ОП) Кирило Буданов в інтерв’ю Deutsche Welle.

За його словами, інші питання представники рф під час зустрічі «взагалі не підіймали».

☝️ Під час переговорів також порушували тему можливої зустрічі президентів України та росії, однак остаточної відповіді з боку москви наразі немає. Оцінюючи перебіг діалогу, Буданов зазначив, що дивиться на процес зі стриманим оптимізмом.

📢 «Ми рухаємося вперед. Якщо порівнювати з першою зустріччю, уже багато питань зрушили з місця».

Водночас за його оцінкою, говорити про політичний прорив поки зарано.

📢 «Політичний прогрес буде тоді, коли ми скажемо: усе, війна закінчена», — додав керівник Офісу президента.

Також він повідомив, що Україна готує новий обмін військовополоненими. Існує сподівання, що він може відбутися вже найближчими днями.

☝️ Деталі формату Буданов не розкрив, але уточнив: йдеться про значну кількість людей — більше, ніж під час попереднього обміну.

Раніше він заявляв, що переговорний процес із росією поступово наближається до етапу ухвалення фінальних рішень.

За наявними даними, нині в російському полоні перебувають приблизно 7000 українських військових, тоді як в Україні утримують трохи більш як 4000 російських військовополонених.

👉 Також нагадаємо, раніше Україна повернула з російського полону 157 військових та цивільних громадян у межах 71-го обміну полоненими з рф.

