На Миколаївщині автомобіль впав з моста у воду, постраждали п’ятеро дітей

У Миколаївській області легковий автомобіль впав з моста у воду. Внаслідок інциденту постраждали шість пасажирів, серед яких п’ятеро дітей та один дорослий. Про це повідомило регіональне управління Національної поліції в неділю, 31 травня.

Наразі на місці надзвичайної події завершено першочергові рятувальні роботи, а транспортний засіб евакуйовано з водойми за допомогою спецтехніки.

Обставини падіння позашляховика у Вознесенському районі

За попередніми даними дорожньої поліції, аварія сталася сьогодні, приблизно о 12:50, у селі Воронівка, що у Вознесенському районі. Позашляховик марки Mitsubishi Pajero Sport з невідомих наразі причин раптово виїхав за межі проїжджої частини мосту, пробив захисне огородження та впав у воду.

Попередньо встановлено, що за кермом автомобіля перебував 19-річний хлопець. Юнак, ймовірно, не впорався з керуванням на складній ділянці дороги перед мостовим переходом.

Правоохоронці оприлюднили офіційні дані щодо стану людей, які перебували всередині салону під час удару об воду.

📢 «Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажири, які перебували у салоні автівки – п’ятеро дітей віком 9, 11, 12 і 15 років, 40-річний чоловік та ймовірний керманич із тілесними ушкодженнями різних ступенів тяжкості були доставлені до медичного закладу для обстеження», – йдеться у повідомленні Нацполіції.

Лікарі оперативно провели первинний огляд травмованих. Усі постраждалі наразі перебувають під наглядом фахівців, їхньому життю загрози немає.

⚖️Юридична кваліфікація справи та розслідування

Слідчі та криміналісти детально встановлюють усі технічні обставини і причини ДТП. Наразі цю подію офіційно кваліфікували за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які безпосередньо керують транспортними засобами. Санкція цієї статті передбачає покарання від штрафу до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортом. При цьому у поліції зазначають, що у ході подальшої перевірки та після отримання результатів експертиз можлива додаткова юридична кваліфікація події.

Хроніка смертельних аварій за участю молоді

Цей випадок поповнив трагічну статистику дорожньо-транспортних пригод, які сколихнули Україну протягом останніх днів:

Трагедія у Переяславі. Напередодні стало відомо, що у Переяславі Київської області сталося лобове зіткнення двох автомобілів під керуванням підлітків. Внаслідок удару один із хлопців, який був випускником місцевої школи, загинув на місці;

Загибель відомої блогерки. Раніше цього тижня популярна TikTok-блогерка Vikunciy загинула у жахливій ДТП на швидкісній трасі Київ-Одеса. Разом із нею в розбитому автомобілі Porsche Cayenne перебувала її особиста помічниця, яка також отримала смертельні травми.

Національна поліція вкотре закликає водіїв, особливо молодих та малодосвідчених керманичів, неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, не перевищувати швидкість та бути максимально уважними.

