150 військових і 7 цивільних повернулися додому з полону рф

Україна повернула з російського полону 157 військових та цивільних громадян у межах 71-го обміну полоненими з рф. Про це у четвер, 5 лютого, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

📢 «З російської неволі визволено 150 військових та 7 цивільних українців», – зазначили у Коордштабі.

Серед звільнених — військовослужбовці Збройних сил України, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Сил територіальної оборони, Десантно-штурмових військ, Повітряних Сил, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Додому повернулися не лише солдати й сержанти, а й офіцери.

☝️ Звільнені захисники боронили Україну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Сумському та Київському напрямках.

У Коордштабі уточнили, що більша частина звільнених сьогодні військових потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Також додому повертається військовослужбовець Національної гвардії, який був захоплений у полон під час окупації Чорнобильської АЕС. Загалом 139 визволених українців перебували в російській неволі з 2022 року.

Окремо наголошується, що особливістю цього обміну стало повернення незаконно засуджених українських громадян.

Наймолодшому звільненому захиснику 23 роки — у полон він потрапив у 19-річному віці під час оборони Маріуполя та був незаконно засуджений російським судом до «довічного ув’язнення». Найстаршому визволеному оборонцю — 63 роки.

🏥 Усі звільнені з полону пройдуть повний медичний огляд, отримають фізичну та психологічну реабілітацію, а також усі передбачені державою виплати. Україна забезпечить їм подальшу реінтеграцію до цивільного життя після тривалої ізоляції.

Координаційний штаб подякував США та Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння в організації обміну та поверненні українців додому.

Нагадаємо, раніше спеціальний посланець президента США Стів Віткофф повідомив, що під час переговорів в Абу-Дабі Україна та росія за участі США домовилися про обмін 314 полоненими.

Попередній обмін відбувся 2 жовтня, тоді додому повернулися 205 українців — військові та цивільні.