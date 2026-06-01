У Хмельницькій області вантажівка протаранила авто та влетіла в кафе

У Хмельницькій області вантажівка протаранила два автомобілі і влетіла у придорожнє кафе. Внаслідок сильного удару одна людина загинула на місці і ще троє отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це офіційно повідомило регіональне управління Національної поліції у понеділок, 1 червня.

На місці аварії кілька годин працювали рятувальні загони та спецтехніка, яка діставала розбиті транспортні засоби з території комерційного об’єкта.

Обставини трощі біля кафе «Мамина хата»

За даними слідчих з розслідування ДТП, аварія сталася вчора, 31 травня, близько 15:00 години в селі Правдівка. 41-річний водій вантажного автомобіля Mercedes, який є жителем міста Городок, під час руху не впорався з керуванням важкою машиною.

Внаслідок втрати контролю над транспортним засобом, чоловік допустив раптовий з’їзд вантажівки з проїжджої частини дороги на прилеглу територію придорожнього кафе «Мамина хата».

Подальший рух некерованої фури відбувався за кумулятивним сценарієм:

Вантажівка на швидкості протаранила припаркований на майданчику мінівен Opel Zafira. Далі удар прийшовся у розташований поруч легковик Volkswagen Touran. Зупинити рух багатотонного Mercedes змогла лише капітальна будівля самого придорожнього кафе, в яку фура врізалася передньою частиною.

Інформація про жертв та госпіталізацію постраждалих

Основні людські втрати припали на пасажирів та водія одного з припаркованих транспортних засобів, які у момент наїзду перебували всередині або поруч із машиною.

📢 «У результаті ДТП 51-річна пасажирка автомобіля Volkswagen, жителька міста Житомир, від отриманих травм загинула на місці події. 61-річний водій цієї автівки та ще дві його пасажирки 71-го та 60-ти років отримали тілесні ушкодження. Всіх травмованих госпіталізували до Ярмолинецької багатопрофільної лікарні», – ідеться в офіційному повідомленні правоохоронних органів.

Медики невідкладно надали постраждалим першу допомогу. Стан госпіталізованих пацієнтів оцінюється як стабільний.

⚖️ Затримання водія та сувора санкція статті

Правоохоронці оперативно затримали 41-річного керманича фури Mercedes в порядку процесуальної статті 208 КПК України. На підставі зібраних первинних доказів йому вже офіційно оголосили підозру.

Справу відкрили за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які безпосередньо керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого (частина 2 статті 286 Кримінального кодексу України). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

У межах відкритого кримінального провадження слідчими вже призначено комплекс обов’язкових судово-медичних та автотехнічних експертиз. Фахівці покроково встановлюють усі технічні обставини та причини ДТП.

Серія нещодавніх гучних ДТП

Цей трагічний інцидент у Хмельницькій області став черговою ланкою у низці гучних смертельних аварій, що зафіксовані в країні останнім часом:

Смерть відомої блогерки. Перед цим популярна українська TikTok-блогерка Vikunciy потрапила у смертельну авіатрощу чи ДТП на швидкісній трасі Київ-Одеса. Разом із нею в розбитому вщент автомобілі Porsche Cayenne перебувала її близька помічниця. Обидві жінки від отриманих травм померли до приїзду медиків.

Перед цим популярна українська TikTok-блогерка Vikunciy потрапила у смертельну авіатрощу чи ДТП на швидкісній трасі Київ-Одеса. Разом із нею в розбитому вщент автомобілі Porsche Cayenne перебувала її близька помічниця. Обидві жінки від отриманих травм померли до приїзду медиків. У Миколаївській області. Легковий автомобіль впав з моста у воду. Внаслідок інциденту постраждали шість пасажирів, серед яких п’ятеро дітей та один дорослий.

Національна поліція вкотре звертається до всіх учасників дорожнього руху із закликом суворо дотримуватися правил, контролювати швидкість та убезпечувати життя громадян.