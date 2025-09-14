Бербок: в Україні можуть з’явитися миротворці ООН

Неділя, 14 Вересня, 2025
Голова Генеральної Асамблеї ООН Анналена Бербок заявила, що у майбутньому можуть бути розгорнуті миротворці ООН в Україні для гарантій припинення вогню та тривалого післявоєнного миру. За словами політикині, подібний сценарій стане можливим лише за умови підтримки більшості держав-членів. Про це повідомляє видання Bild.

📢 «Якщо буде укладено мирний договір, його необхідно максимально захистити. І якщо більшість держав-членів вважає, що для цього потрібні блакитні каски, то це, сподіваємося, допоможе забезпечити тривалий мир. Перш за все, необхідно провести мирні переговори», — підкреслила Бербок.

Вона наголосила, що миротворчі операції сьогодні є надзвичайно актуальними, і не тільки для європейського континенту. На її думку, глобальна стабільність залежить від здатності міжнародної спільноти реагувати на загрози та гарантувати безпеку в гарячих точках світу.

Миротворці ООН в Україні, у випадку ухвалення такого рішення, стануть військовослужбовцями країн-членів ООН, які виконуватимуть завдання під командуванням і контролем Організації Об’єднаних Націй. Такі місії традиційно відомі як «блакитні шоломи» і мають мандат для підтримки миру та стабільності.

Водночас реалізація цього плану залежатиме від позиції москви. Розгортання миротворчих сил можливе лише після схвалення Радою Безпеки ООН. Оскільки росія має право вето, вона здатна заблокувати будь-яке рішення, яке стосуватиметься введення миротворців.

☝️ Нагадаємо, раніше під час засідання Ради Безпеки ООН американська сторона заявила, що проникнення російських дронів у повітряний простір Польщі є прямим порушенням Статуту ООН та міжнародного права. Це вкотре актуалізувало дискусії щодо ролі миротворців у регіоні та важливості колективної реакції міжнародної спільноти.

Питання про можливе розгортання миротворців ООН в Україні залишається відкритим і залежить від перебігу мирних переговорів, а також від готовності держав-членів ООН до спільних дій для гарантування стабільності у Східній Європі.

☝️ Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп у своїй публікації в соцмережі Truth Social наголосив, що готовий підтримати санкції проти росії, але лише тоді, коли всі країни НАТО приєднаються до цих кроків.

