Бельгія відмовилася конфісковувати прибутки від заморожених активів росії

Бельгія відмовилася конфісковувати прибутки від заморожених активів росії

Бельгія не має наміру конфісковувати прибутки від заморожених активів росії та спрямовувати їх Україні. Про це 5 вересня заявив міністр закордонних справ країни Максим Прево у коментарі Euronews.

За словами очільника бельгійської дипломатії, такий крок створив би серйозні ризики для фінансової стабільності держави та міг би негативно позначитися на позиціях усього Євросоюзу.

📢 «Це був би негативний сигнал для багатьох держав, які тримають свої суверенні активи у Брюсселі та інших європейських фінансових центрах», – наголосив Прево.

Він пояснив, що примусове вилучення російських коштів потенційно знизило б рівень довіри до євро. А також могло б відштовхнути інші країни від зберігання своїх резервів у європейських інституціях. Саме тому уряд Бельгії також відкинув ідею створення спеціального інвестиційного фонду на основі цих активів.

Водночас Максим Прево підтвердив, що його країна залишається частиною так званої «коаліції рішучих». А також, що Бельгія готова посилювати підтримку України у сфері безпеки. Хоча дипломат не розкрив деталей, він зазначив, що Бельгія зосередиться на допомозі у розмінуванні територій та розглядає можливість передачі літаків.

Раніше європейські медіа повідомляли, що Європейська комісія працює над механізмом, який дозволив би спрямувати близько 200 мільярдів євро прибутків від заморожених активів росії на відновлення України після завершення війни.

☝️ Також нагадаємо, що міністр оборони Хорватії Іван Анушич заявив, що його країна не розглядає варіант відправлення військових до України.

