Хорватія не відправлятиме свої війська в Україну

Міністр оборони Хорватії Іван Анушич заявив, що його країна не розглядає варіант відправлення військових до України навіть у контексті майбутніх гарантій безпеки. Виступаючи у Загребі під час спільної пресконференції зі словенським колегою Борутою Сайовичем, він підкреслив, що Хорватія залишається поза цими планами. Про це повідомляє видання HRT.

📢 «Останніми днями події розвиваються дуже швидко, і в деяких рішеннях, ухвалених певними країнами-членами НАТО та “коаліцією рішучих”, згадується можливість відправки цих солдатів. Хорватія не бере в цьому участі», – наголосив міністр.

За його словами, країна продовжуватиме надавати Києву підтримку в тих сферах, у яких це робила досі.

📢 «Хорватія допомагатиме Україні у всьому, у чому ми допомагали досі – політична підтримка, допомога з обладнанням, зброєю та фінансова допомога, все, що потрібно», – сказав Анушич.

Свою позицію озвучив і словенський міністр оборони Борут Сайович. Він підкреслив, що Словенія може направити військових лише в рамках можливої миротворчої місії під егідою Організації Об’єднаних Націй.

📢 «Для цього необхідне рішення Ради безпеки, де росія та Китай мають право вето», – пояснив він.

Україна вже отримує допомогу від Хорватії в рамках механізму SAFE. Йдеться про міжнародний інструмент підтримки, що включає фінансування та матеріально-технічну допомогу.

На тлі цих заяв низка інших європейських країн також підтвердила, що не направлятиме війська до України. Раніше подібні рішення озвучили уряди Італії, Польщі та Румунії. Усі вони наголосили, що навіть після можливого припинення бойових дій не планують брати участь у таких місіях.

Дискусія довкола гарантій безпеки для України вкотре продемонструвала різні підходи союзників. Одні країни підтримують можливість військової присутності, тоді як інші зосереджуються виключно на політичній, економічній та оборонній допомозі без відправки контингенту.

☝️ Раніше стало відомо, що 35 держав Світу, що входять до «Коаліції охочих», висловили готовність надати Україні гарантії безпеки. З них 26 країн погодилися або направити війська, або забезпечити певні засоби на підтримку сил гарантування миру.