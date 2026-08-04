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Удар рф по Сумах забрав життя трьох людей, серед загиблих — дві дитини

Денис Молотов
Денис Молотов
Удар рф по Сумах забрав життя трьох людей, серед загиблих — дві дитини
Фото: наслідки російського авіаудару по Сумщині / Сумська ОВА / 04.08.2026

Внаслідок ударів російських керованих авіабомб по Сумах загинули двоє дітей та літня жінка. Про це 4 серпня повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

📢 «Двоє дітей та літня жінка загинули від ударів російських КАБів у Сумах цієї ночі. Дівчата 5 та 10 років. Тіла дітей дістали з-під завалів їхнього будинку», – зазначив очільник ОВА.

За його словами, зруйновані та пошкоджені житлові будинки, нежитлові споруди. Наразі тривають обстеження та ліквідація наслідків атаки.

Ще четверо людей звернулися по медичну допомогу, у них діагностовано гостру реакцію на стрес.

Робота ППО та масштаби обстрілу

Григоров додав, що шість керованих авіабомб влучили по цивільній інфраструктурі міста. Ще дві російські авіабомби, за даними сил протиповітряної оборони, вдалося збити на підльоті до населених пунктів.

Нагадаємо, у ніч проти вівторка, 4 серпня, російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Сумах. Раніше повідомлялося про одну загиблу людину.

👉 Минулої доби на фронті відбулося 226 бойових зіткнень. Найзапекліші бої тривали на Костянтинівському напрямку, де ворог здійснив 35 атак.

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