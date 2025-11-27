Атака дронів по Одещині: нічні удари рф спричинили руйнування цивільних об’єктів

Чергова російська атака дронів у ніч проти 27 листопада була спрямована й на Одеську область, де зафіксовані ушкодження цивільних об’єктів. Про нічний удар повідомив голова ОВА Олег Кіпер, оприлюднивши оперативні дані у своєму Telegram-каналі.

📢 «В результаті атаки пошкоджено фасади та скління двох житлових будинків, кінно-спортивного клубу та будівлі АЗС», — зазначив Кіпер.

За його словами, на окремих ділянках виникли осередки займання, однак рятувальники швидко ліквідували загоряння.

☝️ Попередньо інцидент минув без постраждалих, хоча наслідки атаки дронів продовжують уточнювати.

Очільник області також нагадав про попередні удари рф по регіону. Зокрема, 25 листопада внаслідок російської атаки в Одеській області були травмовані шестеро людей, включно з двома дітьми.