Атака дронів по Одещині: нічні удари рф спричинили руйнування цивільних об’єктів

Денис Молотов
Чергова російська атака дронів у ніч проти 27 листопада була спрямована й на Одеську область, де зафіксовані ушкодження цивільних об’єктів. Про нічний удар повідомив голова ОВА Олег Кіпер, оприлюднивши оперативні дані у своєму Telegram-каналі.

📢 «В результаті атаки пошкоджено фасади та скління двох житлових будинків, кінно-спортивного клубу та будівлі АЗС», — зазначив Кіпер.

За його словами, на окремих ділянках виникли осередки займання, однак рятувальники швидко ліквідували загоряння.

☝️ Попередньо інцидент минув без постраждалих, хоча наслідки атаки дронів продовжують уточнювати.

Очільник області також нагадав про попередні удари рф по регіону. Зокрема, 25 листопада внаслідок російської атаки в Одеській області були травмовані шестеро людей, включно з двома дітьми.

  • Крім того, уночі 22 листопада російські дрони атакували пункт пропуску Орлівка на кордоні з Румунією, пошкодивши інфраструктуру поромного комплексу.
  • Атака дронів на Одещину 27 листопада стала черговою у серії обстрілів по цивільних об’єктах регіону, що тривають останніми тижнями.
  • Атака дрона, яку 26 листопада здійснили війська рф у Корабельному районі Херсона, призвела до загибелі жінки та дитини, а також до тяжкого поранення чоловіка.
