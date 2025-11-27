Атака дрона рф у Херсоні: загинула жінка та 6-річна дитина

Атака дрона, яку 26 листопада здійснили війська рф у Корабельному районі Херсона, призвела до загибелі жінки та дитини, а також до тяжкого поранення чоловіка. Про трагедію повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Близько 19:40 окупанти скинули вибухівку з дрона на легковий автомобіль. У результаті удару на місці загинули 34-річна мешканка Херсона та її шестирічна дитина. Постраждав також 50-річний чоловік, якого у важкому стані доправили до медзакладу з контузією, вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами, а також уламковими пораненнями голови, шиї, спини та руки.

Раніше російські війська знову обстріляли Центральний район Херсона, де поранення дістала 31-річна жінка.

Також увечері 26 листопада під вогнем опинилася Чорнобаївка, де внаслідок удару постраждали четверо громадян.

☝️ Згідно з оперативною інформацією, у період із 06:00 26 листопада до 06:00 27 листопада ворожі дронові атаки, авіаудари та артилерійські обстріли накрили низку населених пунктів Херсонщини. Під ворожим вогнем перебували:

Микільське, Станіслав, Берислав, Білозерка, Урожайне, Крупиця, Нововоронцовка, Золота Балка, Чорнобаївка, Качкарівка, Новокаїри, Комишани, Антонівка, Кізомис, Придніпровське, Софіївка, Молодіжне, Садове, Новорайськ, Веселе, Дніпровське, Іванівка, Львове, Милове, Новотягинка, Одрадокам’янка, Понятівка, Придніпровське, Степанівка, Токарівка та Херсон.

Внаслідок атак бойовики рф били по критичній і соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Уражень зазнали три багатоповерхівки, 26 приватних будинків, стільникова вежа, церква, газопровід, автобус і цивільні авто.

За даними ОВА, через російську агресію загинули двоє людей, серед них — дитина. Ще 13 людей отримали поранення, з них також одна дитина.

Під час нічної атаки Сили протиповітряної оборони над територією Херсонської області знищили два «Shahed-131/136», відбиваючи чергову атаку дрона.

👉 Також нагадаємо, що окупаційні російські війська у ніч проти вівторка, 25 листопада, здійснили обстріл Білої Церкви. У результаті ворожої атаки загинув мирний житель.