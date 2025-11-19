Середа, 19 Листопада, 2025
Зимова підтримка: як отримати 1000 грн від держави

Сергій Фоменко
Сергій Фоменко
Фото голова партії Слуга Народу Олена Шуляк

Днями стартувала програма зимової підтримки. У її межах, так само як і минулого року, кожен українець – дорослий чи дитина – можуть отримати зокрема й 1000 грн. У партії “Слуга Народу” пояснили, як подати заявку, де це можна зробити та на що можна витратити допомогу.

“Минулої зими кошти за цією програмою отримали понад 14,4 млн громадян. Левову частину допомоги люди спрямували на оплату комуналки, що говорить про необхідність й обґрунтованість такої ініціативи Президента Зеленського. Очікуємо, що й протягом цього опалювального сезону програма принесе таку саму масштабну користь. Темпи та обсяги подачі заявок свідчать саме про це. Лише за перші кілька днів від старту вже подано кілька мільйонів заявок”, – говорить глава партії “Слуга Народу”, народний депутат Олена Шуляк.

Подача заявок. Оформити заявку можна двома способами: онлайн через застосунок “Дія” або у відділенні “Укрпошти”. Приймають заявки до 24 грудня цього року, акцентують у партії “Слуга Народу”. Заявку на допомогу для дітей подають батьки, опікуни або законні представники. Для недієздатних осіб звернення подає їхній опікун.

Як оформити допомогу в “Дії”. Відкрийте розділ Сервіси → Зимова підтримка. Заповніть дані та виберіть картку “Національний кешбек”. Після підтвердження заявка автоматично перейде в обробку. Якщо у вас уже є картка “Національний кешбек”, “Дія” запропонує її вибрати. Якщо картки ще немає, то потрібно оформити її в одному з банків-партнерів, після чого поверніться у застосунок і підв’яжіть картку для виплати.

У “Дії” заявку на дитину можна подати лише, коли в застосунку відображається свідоцтво про її народження. Якщо документ відсутній, ви можете додати свідоцтво про народження дитини в “Дії” самостійно.

 Як оформити заявку в “Укрпошті”. Якщо людина отримує пенсію або державну соціальну допомогу через “Укрпошту”, кошти надійдуть автоматично в день виплати пенсії чи соціальної виплати.

Також через “Укрпошту” підтримку можуть отримати законні опікуни дітей, громадяни, які не мають ідентифікаційний код (РНОКПП), громадяни, які не мають застосунку “Дія”, а також якщо вам не вдається додати свідоцтво про народження дитини до застосунку “Дія” або такий документ іноземного зразка.

Що можна купити. Як говорять у партії “Слуга Народу”, за ці кошти можна купити товари українського виробництва: їжу, ліки та книги. Також можна оплатити комунальні послуги та робити благодійні внески.

Використати кошти, які надійшли на картку “Національний кешбек” через “Дію”, потрібно до 30 червня 2026 року. Якщо ж ви отримуєте пенсію чи соціальні виплати в “Укрпошті” й отримали кошти автоматично, то витратити їх можна до 25 грудня 2025 року. Якщо оформили заяву на отримання допомоги через “Укрпошту” – кошти необхідно витратити до 25 січня наступного року.

Нагадаємо, як раніше повідомляли в партії “Слуга Народу”, в Україні запроваджуються нові види державної допомоги для родин із дітьми “єЯсла” та “єСадок”.

e-mail: admin@irtafax.com

