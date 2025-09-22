Понеділок, 22 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

ЗСУ знищили російський ЗРК С-400 у Калузькій області

Денис Молотов
Денис Молотов
ЗСУ знищили російський ЗРК С-400 у Калузькій області

Українські військові уразили у Калузькій області на росії зенітний ракетний комплекс С-400 «Тріумф». Про це 22 вересня повідомили у Силах спеціальних операцій ЗСУ.

📢 «У ніч на 5 вересня група CCO ЗСУ проводила спеціальну розвідку, в ході якої виявили комплекс ЗРК С-400 Тріумф в Калузькій області», – йдеться у повідомленні.

ЗСУ знищили російський ЗРК С-400 у Калузькій області Після отримання візуального підтвердження українські оператори передали дані для нанесення вогневого ураження. У результаті ударні безпілотники Сил спеціальних операцій уразили одну пускову установку та радіолокаційну станцію ЗРК С-400.

Того ж дня стало відомо й про інші втрати противника. Зокрема, бійці Головного управління розвідки вперше знищили два російські літаки-амфібії Бе-12 на території окупованого Криму. Крім цього, під удар потрапили ворожі гелікоптери Мі-8.

Додатково Генеральний штаб ЗСУ поінформував про успішне ураження російських складів боєприпасів на Донбасі. Під вогонь потрапив полковий склад боєприпасів на Луганщині та великі запаси дронів на Донеччині, кількість яких перевищувала 19 тисяч одиниць.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Україна та ЄС почали фінальні скринінгові зустрічі

ВАЖЛИВО

Пауза в обмінах полоненими між рф та Україною – кремль

ПОЛІТИКА

Мікропластик вперше виявили у кістках людини – дослідження

ТЕХНОЛОГІЇ

Лисичанська громада виплатила 120 тис. грн мобілізованим та добровольцям

ЛУГАНЩИНА

Трамп призупинив допомогу Тайваню через переговори з Китаєм – ЗМІ

ПОЛІТИКА

ЗСУ затопили трубопровід, яким росіяни лізли під Куп’янськом

ВІЙНА

путін планує продовжувати атакувати енергетичну мережу та інфраструктуру України – ЗМІ

ПОДІЇ

Зеленський ратифікував угоду зі Сполученим Королівством про сторічне партнерство

ВАЖЛИВО

В Україні посилять безпеку у школах: Рада ухвалила закон

ВЛАДА

Маніпуляція: Європа «закриває двері» перед українськими біженцями

СТОПФЕЙК

У Латвії виявили уламки російського дрона на узбережжі

ПОДІЇ

Уламки російського дрона знову знайшли в Польщі

ПОДІЇ

Європарламент відкриває своє представництво у Києві

ВАЖЛИВО

36 дітей зі Сватівської громади скористались програмою оздоровлення та відпочинку

ЛУГАНЩИНА

ШІ Google DeepMind здійснив «історичний прорив»

ТЕХНОЛОГІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"