ЗСУ знищили російський ЗРК С-400 у Калузькій області

Українські військові уразили у Калузькій області на росії зенітний ракетний комплекс С-400 «Тріумф». Про це 22 вересня повідомили у Силах спеціальних операцій ЗСУ.

📢 «У ніч на 5 вересня група CCO ЗСУ проводила спеціальну розвідку, в ході якої виявили комплекс ЗРК С-400 Тріумф в Калузькій області», – йдеться у повідомленні.

Після отримання візуального підтвердження українські оператори передали дані для нанесення вогневого ураження. У результаті ударні безпілотники Сил спеціальних операцій уразили одну пускову установку та радіолокаційну станцію ЗРК С-400.

Того ж дня стало відомо й про інші втрати противника. Зокрема, бійці Головного управління розвідки вперше знищили два російські літаки-амфібії Бе-12 на території окупованого Криму. Крім цього, під удар потрапили ворожі гелікоптери Мі-8.

Додатково Генеральний штаб ЗСУ поінформував про успішне ураження російських складів боєприпасів на Донбасі. Під вогонь потрапив полковий склад боєприпасів на Луганщині та великі запаси дронів на Донеччині, кількість яких перевищувала 19 тисяч одиниць.