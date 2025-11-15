ЗСУ залишили Нововасилівське на Запоріжжі

Українські оборонці залишили населений пункт Нововасилівське, що розташований у Пологівському районі Запорізької області. Інформацію про це Сили оборони Півдня оприлюднили у суботу, 15 листопада, пояснивши зміну позицій необхідністю перегляду бойового порядку та загальної конфігурації лінії фронту. Рішення ухвалили з урахуванням безпеки особового складу, а також потреби зміцнити оборону на напрямку, де противник активно намагається розвивати наступ.

📢 «У зв’язку із перегрупуванням бойових порядків, зміною конфігурації лінії бойового зіткнення, а також з метою збереження життя військовослужбовців відбулося виведення наших підрозділів з населеного пункту Нововасилівське на більш вигідні для оборони позиції», – йдеться у повідомленні.

Після організованого відходу українські підрозділи продовжують утримувати контроль за ситуацією. Ведеться блокування просування російських штурмових груп і здійснюється комбіноване вогневе ураження. Сили оборони Півдня наголошують, що, попри втрату населеного пункту, зміна позицій дозволяє ефективніше реагувати на дії противника.

Війська рф, зі свого боку, не зменшують інтенсивності штурмових спроб і продовжують масовані обстріли на кількох ділянках Запорізької області та півдні Дніпропетровщини. За минулу добу на Олександрівському й Гуляйпільському напрямках зафіксували майже чотири десятки бойових зіткнень. Ворог намагається тиснути, використовуючи штурмові підрозділи та групи інфільтрації, які постійно пробують просунутися вглиб оборони ЗСУ.

За даними Сил оборони Півдня, протягом доби російська армія здійснила понад 350 обстрілів і застосувала понад 1500 боєприпасів різного типу. Водночас втрати противника також виявилися значними: майже 300 військових та 58 одиниць озброєння й техніки. Серед знищених цілей — танк, кілька бронемашин, артилерійські системи та легкомоторна техніка, яку росіяни використовують для мобільних ударних груп.

Інтенсивні бої у Запорізькій області тривають уже кілька тижнів поспіль. Раніше, 12 листопада, стало відомо про відхід українських сил з позицій у районі села Рівнопілля, де також тривало важке протистояння. Попри зміну лінії оборони, тоді повідомлялося, що просування ворога вдалося зупинити.

Напередодні, 11 листопада, надходила інформація, що російські підрозділи захопили три населені пункти в області, а захисникам довелося відійти з районів біля шести сіл.