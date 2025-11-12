Середа, 12 Листопада, 2025
ВІЙНА

ЗСУ відступили на нові рубежі біля Рівнопілля у Запорізькій області

Денис Молотов
У Запорізькій області тривають інтенсивні бойові дії, повідомили Сили оборони Півдня України у середу, 12 листопада. За їхньою інформацією, українські війська перемістилися на більш вигідні позиції у районі села Рівнопілля, щоб зберегти життя особового складу після потужних обстрілів противника.

📢 «11 листопада 2025, пізно увечері, внаслідок комплексного вогневого ураження наших позицій у районі Рівнопілля, з метою збереження життя особового складу, українські підрозділи перемістились на більш вигідні рубежі», – йдеться у повідомленні.

За даними військових, на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках російські окупаційні війська продовжують масовані обстріли, водночас активізувавши штурмові дії у районах населених пунктів Привільне, Зелений Гай, Рівнопілля, Павлівка, Вороне, Степове та Новопавлівське.

☝️ Попри відхід українських сил, просування ворога було зупинено. Зараз тривають контрдiї щодо його блокування і вогневого ураження.

Запеклі бої продовжуються і на інших ділянках лінії фронту цих напрямків. Військові наголошують, що ситуація залишається динамічною, але контрольованою.

Нагадаємо, 11 листопада повідомлялося, що російські війська захопили три села у Запорізькій області, а Збройні сили України були змушені відійти з позицій біля шести населених пунктів через надмірну інтенсивність обстрілів.

Українські командири наголошують, що перегрупування сил є тактичним рішенням. Це дозволяє зберегти життя бійців і покращити оборонні можливості на окремих напрямках.

  • 217 боїв на фронті сталося за минулу добу. Це на чверть більше у порівнянні з показником днем раніше. Епіцентр – Покровський напрямок, але ворог також активніший на Олександрівському напрямку. Про це повідомили у ранковому зведенні 12 листопада у Генеральному штабі ЗСУ.
