ЗМІ: путін висунув умови для часткового припинення бойових дій

Диктатор рф володимир путін, начебто, запропонував ввести обмежене припинення вогню — у повітряному просторі та на морських напрямках — напередодні запланованого саміту з президентом США Дональдом Трампом. Попередньо, зустріч має відбутися 15 серпня на Алясці. Про це повідомляє The Economist, посилаючись на власні джерела в дипломатичних колах.

За інформацією видання, кремль скористався серією контактів з американськими представниками, щоб домогтися дипломатичного ефекту, не даючи конкретних гарантій щодо завершення війни.

Джерела зазначають, що на переговорах обговорювався потенційно ширший пакет домовленостей, здатний фактично «заморозити» конфлікт, однак розбіжності між позиціями Києва, Вашингтона та москви залишаються значними.

Під час тригодинної зустрічі зі спецпредставником США Стівом Віткоффом путін почув пропозицію зняти частину санкцій і відновити торгівлю російськими енергоносіями. У відповідь російський диктатор висунув жорстку умову: Україна повинна добровільно відійти до адміністративних меж Донецької та Луганської областей. Це фактично означало б передачу під контроль рф усіх окупованих і неокупованих територій цих регіонів.

За даними The Economist, процес узгодження позицій у Вашингтоні ускладнюється внутрішньою боротьбою в команді Трампа між прихильниками «великої угоди» з москвою та тими, хто виступає за більш жорсткий курс щодо рф.

Попри заяви кремля про готовність до перемир’я, російські війська продовжують обстріли та поступове просування по фронту, зазнаючи при цьому значних втрат. Українські військові джерела оцінюють, що активна фаза бойових дій може тривати ще щонайменше рік.

Напередодні Дональд Трамп підтвердив, що зустріч із путіним на Алясці відбудеться 15 серпня. Він додав, що розглядається можливість обміну територіями, і переговори щодо деталей триватимуть найближчими днями.

📢 «Йдеться про поступки, вигідні і Україні, і росії», — зазначив американський президент.

Водночас деякі ЗМІ повідомляли, що путін начебто готовий припинити вогонь в обмін на вихід ЗСУ зі східної частини Донецької області.

Однак, шостий президент України Володимир Зеленський чітко заявив:

📢 «Ми не даруватимемо жодного клаптика нашої землі окупантам. Але готові до реальних рішень, які принесуть мир».