Журналістку з Дніпра звільнили після матеріалу про укриття в Кривому Розі

Денис Молотов
Журналістку з Дніпра звільнили після матеріалу про укриття в Кривому Розі

У Дніпрі звільнили журналістку та ведучу місцевого 11 каналу Тетяну Заєць після виходу сюжету про стан укриттів у Кривому Розі, через який управління капітального будівництва Криворізької міської ради подало судовий позов проти медіа. Про це повідомило видання «Перший Криворізький»

Йдеться про матеріал «Скандал у Кривому Розі: Укриття пішли тріщинами!» програми «Про Кривий Ріг», опублікований на YouTube 5 листопада 2025 року. У сюжеті розповідалося про нові протирадіаційні укриття, збудовані в кількох навчальних закладах Кривого Рогу. Об’єкти офіційно відкрили у вересні 2025 року, однак уже за місяць після сильної зливи було зафіксовано тріщини в армованому бетоні бігових доріжок та чаші стадіону, які розташовані над укриттями.

Журналістку з Дніпра звільнили після матеріалу про укриття в Кривому Розі 01
Скриншот випуску проєкту “Про Кривий Ріг”, через який журналістку звільнили з роботи.

За словами Тетяни Заєць, на момент першого контакту з керівництвом вона перебувала у відпустці. Журналістка розповіла, що їй зателефонували з роботи, а на гучному зв’язку редакторка та, ймовірно, юрист поставили кілька запитань щодо проєкту, після чого розмову завершили. Після повернення з відпустки 10 грудня її запросили на нараду до кабінету директорки медіа.

📢 «Я розраховувала, що ми всі сядемо і будемо думати, що я не так сказала і, як робити спростування. Я готова була до конструктивної розмови. Але цього не було! Мені з порогу тричі сказали: “Ти звільнена!”. Мені показували робочий матеріал цієї зйомки, обговорювали його, а не сам матеріал. Ніхто не говорив про те, як ми будемо робити спростування, мене просто морально знищували й перекреслювали всю мою роботу», – розповіла Тетяна Заєць.

Після цієї розмови журналістка написала заяву про звільнення, пояснивши рішення відсутністю можливості подальшої конструктивної та професійної співпраці. Того ж дня, 10 грудня, її звільнили без відпрацювання.

Після звільнення Тетяна Заєць опублікувала допис на своїй сторінці у Facebook, який активно поширювали користувачі соцмереж. За останніми даними, публікацію поширили понад 800 користувачів, а під дописом з’явилося понад 300 коментарів від колег і читачів журналістки.

Журналістку з Дніпра звільнили після матеріалу про укриття в Кривому Розі 02
Уривок з допису Тетяни Заєць щодо звільнення з її фейсбук-сторінки

Журналістка визнає можливість помилки у підготовці матеріалу, однак наголошує, що на етапі продакшену сюжет не викликав зауважень. Вона також стверджує, що має підтвердження проблем зі станом укриттів і діяла в інтересах громади.

📢 «Мені тицяли “чорновим” матеріалом, в якому так, я могла помилитися. Але я не отримала жодної підтримки, взагалі якогось доброго слова, мене звинуватили просто в усьому! Виходить, я одна борюся з великою системою, з корпорацією, і, звісно, вони зараз переможуть, вони можуть говорити про мене все, що завгодно. Так, я могла помилитися, але те, що там укриття зіпсоване, – це точно! Мені і зараз пишуть люди, надходить інформація (джерел я розголошувати не можу) і підтверджують, що я не помилилася. І, головне, я діяла в інтересах цієї громади», – зазначила вона.

Коментар керівництва 11 каналу

Своєю чергою директорка 11 каналу Світлана Манько в коментарі представникам ЗМІ зазначила, що Тетяна Заєць звільнилася за власним бажанням після розмови з керівництвом щодо об’єктивності та якості сюжету. За її словами, журналістка некоректно подала інформацію про тріщини в бетоні, які, за даними телеканалу, були зафіксовані лише на елементах стадіону, а не в самих укриттях.

📢 «Тетяна Заєць повідомила глядачу про факт тріщин в армованому бетоні новозбудованих шкільних протирадіаційних укриттів, що розташовані під шкільними стадіонами на глибині близько 1,5 метра. Аналогічну інформацію вона повідомила експерту, чим спровокувала його на некоректні публічні коментарі. Водночас журналістка мала абсолютно точну інформацію про цілісність самих укриттів та розуміла, що тріщини були зафіксовані лише на бігових доріжках та чаші стадіону в результаті просідання ґрунту під ним», – сказала Манько.

Вона також зазначила, що ці обставини підтверджуються робочими матеріалами зйомки, які команда медіа вивчила під час внутрішнього розслідування та готова надати за запитом.

📢 «Детальний розбір інциденту став предметом останньої розмови з журналісткою, після чого було ухвалено рішення про припинення співпраці. Ми не вважаємо етичним та доцільним обговорювати мотивацію вчинків та професійний рівень Тетяни Заєць – ні під час роботи над зазначеною програмою, ні над проєктом загалом, ні під час обговорення конкретної ситуації, ні після звільнення», – додала директорка каналу.

Крім того, Світлана Манько підтвердила факт судового позову, поданого начальником управління капітального будівництва міськвиконкому. Вона зазначила, що телеканал працює з ним у робочому порядку. Проєкт «Про Кривий Ріг» закривати не планують — програму обіцяють відновити найближчим часом.

Дуже важливо, що заяву про звільнення «за власним бажанням» або «за угодою сторін» не можна складати під тиском роботодавця.

👇Деякі експерти вважають цю ситуацію схожу на мобінг!

ℹ️ Мобінг (цькування) – це систематичні, тривалі, умисні дії або бездіяльність (психологічний чи економічний тиск) з боку роботодавця або групи працівників, спрямовані на приниження честі, гідності, ділової репутації іншого працівника, створення ворожої атмосфери, з метою його ізоляції чи звільнення, і це законодавчо заборонено в Україні. Проявляється через ігнорування, плітки, нерівну оплату, нездійсненні завдання, погрози.

