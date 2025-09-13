Жорстоке зґвалтування неповнолітньої на Хмельниччині: деталі

У Хмельницькій області правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини. Про це інформує регіональна прокуратура в суботу, 13 вересня.

📢 «Подія сталася в ніч з 11 на 12 вересня в Шепетівському районі. Чоловіки, попередньо змовившись, скористалися безпорадним станом неповнолітньої дівчини, жорстоко зґвалтували її. Їх було затримано правоохоронцями 12 вересня», — зазначено у повідомленні.

За фактом цього злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України — зґвалтування неповнолітньої особи, вчинене групою осіб. Суд обрав для обох підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

☝️ У прокуратурі підкреслили, що покарання за такий злочин передбачає багаторічне позбавлення волі.

