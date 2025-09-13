Субота, 13 Вересня, 2025
Жорстоке зґвалтування неповнолітньої на Хмельниччині: деталі

У Хмельницькій області правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини. Про це інформує регіональна прокуратура в суботу, 13 вересня.

📢 «Подія сталася в ніч з 11 на 12 вересня в Шепетівському районі. Чоловіки, попередньо змовившись, скористалися безпорадним станом неповнолітньої дівчини, жорстоко зґвалтували її. Їх було затримано правоохоронцями 12 вересня», — зазначено у повідомленні.

За фактом цього злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України — зґвалтування неповнолітньої особи, вчинене групою осіб. Суд обрав для обох підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

☝️ У прокуратурі підкреслили, що покарання за такий злочин передбачає багаторічне позбавлення волі.

  • Раніше у Києві правоохоронці затримали та повідомили про підозру 57-річному чоловіку, який, за даними слідства, зґвалтував двох дівчаток віком 8 і 12 років. Йому загрожує покарання у вигляді 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
  • Поліція Київської області повідомила про підозру чоловіку, якого звинувачують у зґвалтуванні неповнолітньої дитини в Ірпені.
  • В Одесі правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні двох малолітніх дітей.
  • Також на Київщині було зафіксовано інший резонансний випадок: ВІЛ-інфікований чоловік зґвалтував 11-річного хлопчика, який є сином його знайомого.
