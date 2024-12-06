В Одесі затримано чоловіка: зґвалтував двох маленьких дівчат

В Одесі правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні двох малолітніх дітей. Про це повідомила пресслужба обласної поліції в п’ятницю, 6 грудня.

Із заявою про ймовірне вчинення протиправних дій стосовно 11-річної дівчинки сторонньою особою чоловічої статі до поліції звернулась її мати. Правоохоронці встановили, що до ймовірного злочину причетний 34-річний одесит. До того ж його жертвою стала ще одна неповнолітня дівчинка 13-ти років.

Знайомство зловмисника з майбутніми жертвами відбулось у соціальних мережах. Чоловік заманив їх на прогулянку, до закладу харчування, покатав дітей на автівці. Після заволодіння довірою дітей, – запросив їх до себе додому, де й зґвалтував.

Поліцейські провели обшук за місцем постійного проживання підозрюваного та вилучили, як доказову базу, його особистий мобільний телефон та комп’ютерну техніку. Слідчими було призначено у цій справі низку експертиз, а підозрюваного затримано.

Чоловіку повідомлено про підозру в зґвалтуванні, вчиненому щодо особи, яка не досягла 14 років, незалежно від її добровільної згоди. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового тримання під вартою. За цей злочин чоловіку може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Поліцейські закликають батьків вчити дітей правил, які вбережуть їх від біди. Пояснюйте їм, що не можна ходити на зустрічі з незнайомцями, сідати до чужих автівок. Якщо дітям надходять такі пропозиції, вони повинні одразу повідомити батькам. А щоб доньки й сини вам довіряли, будьте для них друзями. Крім того, контролюйте їхнє місцеперебування, зокрема, встановивши на гаджетах спеціальний додаток. І не треба вважати, що це нечесно, що ви слідкуєте за дітьми, адже йдеться насамперед про їхню безпеку.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Служба безпеки України (СБУ) оголосила підозру колаборанту Павлу Муратову, який ще з початку російської окупації Луганської області активно підтримує та співпрацює з агресором. Наразі він очолює так звану «рахункову палату лнр», яка займається інтеграцією окупованих територій до бюджетної системи російської федерації.