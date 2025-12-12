П’ятниця, 12 Грудня, 2025
Зеленський завітав на передову у Куп’янськ

Денис Молотов
Зеленський завітав на передову у Куп'янськ

Шостий президент України Володимир Зеленський здійснив візит до міста Купʼянськ у Харківській області, де тривають інтенсивні бої українських сил оборони з російськими окупаційними військами. Про це глава держави повідомив у своєму Телеграм-каналі в п’ятницю, 12 грудня.

📢 «Сьогодні – Купʼянський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Купʼянськ – ми бачимо. Був, я привітав хлопців. Дякую кожному підрозділу», – зазначив Зеленський у відео на тлі чутних вибухів.

Він підкреслив, що нині критично важливо демонструвати реальні успіхи на полі бою, адже саме вони посилюють українські позиції у міжнародних перемовинах щодо завершення війни.

📢 «Саме так це працює: всі наші сильні позиції всередині країни – сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну! Пишаюся вами! Дякую всім нашим Сухопутним військам – сьогодні виключно ваш день. Дякую, хлопці», – додав глава держави.

У п’ятницю стало відомо, що українські підрозділи досягли прогресу у боях за Купʼянськ та прилеглі території. Наразі у місті заблоковано понад 200 російських загарбників.

Раніше, у жовтні, російський диктатор володимир путін стверджував, що російська армія нібито контролює дві третини Купʼянська. А в листопаді начальник російського генштабу валерій герасимов доповідав путіну, що місто вже начебто «звільнено».

👉 Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що шостий український президент Володимир Зеленський нібито залишається єдиним, хто не підтримує запропонований Вашингтоном план припинення війни або ж так званий «мирний план».

