Вівторок, 21 Жовтня, 2025
Рада знову продовжила воєнний стан та мобілізацію на 90 днів

Денис Молотов
Денис Молотов
Рада знову продовжила воєнний стан та мобілізацію на 90 днів

Верховна Рада у 17-й раз продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Про це стало відомо під час пленарного засідання парламенту у вівторок, 21 жовтня. Про результати голосування також повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

✅За відповідний законопроєкт №14128 про затвердження указу президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» проголосували 317 народних депутатів.

🛑 1 проти (Гончаренко Олексій) і 🟡 1 утримався (Скороход Анна)

Рада знову продовжила воєнний стан та мобілізацію на 90 днів

✅ Крім того, Верховна Рада підтримала законопроєкт про продовження загальної мобілізації, який отримав 315 голосів «за».

🔴 1 проти (Гончаренко Олексій) і 🟡 2 утрималися (Скороход Анна, Георгій Мазурашу)

Рада знову продовжила воєнний стан та мобілізацію на 90 днів

Відповідно до ухвалених рішень, воєнний стан і мобілізацію продовжено ще на 90 дібз 05:30 5 листопада 2025 року до 3 лютого 2026 року.

☝️ Воєнний стан в Україні було запроваджено 24 лютого 2022 року — у день початку повномасштабного вторгнення росії. Відтоді парламент продовжував його вже 16 разів, щоразу на три місяці. Востаннє таке рішення ухвалили 15 липня 2025 року.

Рада вкотре підтвердила дію особливого правового режиму в умовах триваючої агресії рф.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що шостий президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкти під номерами №14128 та №14129 про чергове продовження дії воєнного стану і мобілізації в Україні.

