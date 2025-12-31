Зеленський заявив про нові робочі місця і втричі зростання доходів

Так званий «план економічного відновлення України», який обговорюється з командою президента США Дональда Трампа, передбачає створення нових робочих місць та суттєве зростання доходів українців. Про це заявив шостий президент України Володимир Зеленський, повідомляє Економічна правда у вівторок, 30 грудня.

За словами шостого глави держави, йдеться про комплексний пакет документів, що стосується відновлення всієї території України, а не окремих регіонів чи галузей.

Зеленський зазначив, що Дональд Трамп розглядає створення робочих місць в Україні як «завдання номер один». Американська сторона, за його словами, «дуже хоче», щоб у разі заходу американського бізнесу на спеціальних умовах рівень заробітних плат українців «був утричі вищим».

📢 «Трамп вважає завданням номер один створення робочих місць в Україні. Американська сторона дуже хоче, щоб завдяки приходу американського бізнесу на спеціальних умовах зарплати українців були утричі вищими», — наголосив Зеленський.

Аналогічний підхід, за словами Зеленського, планується застосовувати і до європейського бізнесу. Йдеться про формування спеціальних умов на основі домовленостей між урядами України, США та країн Європи.

☝️Він також підкреслив, що на початковому етапі Україна потребуватиме значних фінансових ресурсів для відбудови. Аби громадяни поверталися не просто в країну, а саме на нові робочі місця з вищим рівнем оплати праці. Саме в цьому, за його словами, полягає «велика перспектива» післявоєнного розвитку держави.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомляв, що в межах «мирного плану», який обговорюється зі США, окремий масштабний блок присвячений відновленню України та передбачає залучення 700–800 млрд доларів інвестицій.

