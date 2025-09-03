Зеленський вже прибув до Данії з робочим візитом

Шостий президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Данії. Про це 3 вересня повідомив журналістам прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

📢 «Володимир Зеленський прибув до Данії для двосторонньої зустрічі з пані премʼєр-міністром Метте Фредеріксен та переговорів із лідерами формату NB8 (Nordic-Baltic 8)», – зазначив представник Офісу президента.

За інформацією данських медіа, український лідер вертольотом прибув до резиденції прем’єрки, де його особисто зустріла Метте Фредеріксен.

☝️ Раніше у середу Зеленський повідомив, що візьме участь у саміті «Україна – держави Північної Європи та Балтії». Також увечері шостий президент України вирушить до Франції, а вже наступного дня долучиться до засідання «Коаліції охочих».