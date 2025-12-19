Зеленський у Варшаві – погана новина для рф

Візит шостого президента України Володимира Зеленського до Польщі є позитивною подією для Варшави та Києва. Але водночас поганою новиною для москви. Заявив президент Польщі Кароль Навроцький під час спільної пресконференції із Зеленським у Варшаві. Про це повідомляє «Європейська правда» у п’ятницю, 19 грудня.

📢 «Візит пана Володимира Зеленського до Варшави є доброю інформацією для Польщі, для Варшави та Києва та всього нашого регіону. Але поганою новиною для російської федерації, бо є доказом того, що у стратегічних питаннях, в питаннях безпеки Польща, Україна, країни регіону є разом», — заявив Навроцький.

Президент Польщі наголосив, що поділяє з Володимиром Зеленським спільне бачення росії як неоімперської пострадянської держави, яка становить загрозу для Європи, порушує міжнародний порядок і принципи міжнародного права, а також сприяє дестабілізації політичних систем.

У свою чергу Володимир Зеленський висловив сподівання, що його візит до Польщі стане початком нової сторінки у двосторонніх відносинах. Про це повідомляє «Укрінформ».

📢 «Дуже сподіваюсь, що цей візит відкриває нову і ще більш вагому сторінку в наших з вами відносинах. Відносинах України і Польщі. Відносинах не просто сусідів, а й тих двох європейських елементів, без яких в усій нашій частині Європи просто не буде свободи, бо не буде безпеки», — сказав президент України.

За словами Зеленського, росія прагне «зруйнувати такий міцний союз, союз двох народів багатьох поколінь України і Польщі».

📢 «Не дамо їм це зробити», — наголосив він та запросив Кароля Навроцького здійснити візит до України.

☝️ Нагадаємо, напередодні ввечері Володимир Зеленський прибув до Польщі з офіційним візитом, де його зустріли польські урядовці в аеропорту Варшави. У п’ятницю відбулася його перша зустріч із Каролем Навроцьким з моменту вступу останнього на посаду президента Польщі 6 серпня цього року.

👉 Також відомо, що 18 грудня лідерам Європейського Союзу не вдалося досягти консенсусу щодо використання заморожених російських активів для фінансової підтримки України.