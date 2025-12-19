П’ятниця, 19 Грудня, 2025
Зеленський у Варшаві – погана новина для рф

Денис Молотов
Зеленський у Варшаві – погана новина для рф

Візит шостого президента України Володимира Зеленського до Польщі є позитивною подією для Варшави та Києва. Але водночас поганою новиною для москви. Заявив президент Польщі Кароль Навроцький під час спільної пресконференції із Зеленським у Варшаві. Про це повідомляє «Європейська правда» у п’ятницю, 19 грудня.

📢 «Візит пана Володимира Зеленського до Варшави є доброю інформацією для Польщі, для Варшави та Києва та всього нашого регіону. Але поганою новиною для російської федерації, бо є доказом того, що у стратегічних питаннях, в питаннях безпеки Польща, Україна, країни регіону є разом», — заявив Навроцький.

Президент Польщі наголосив, що поділяє з Володимиром Зеленським спільне бачення росії як неоімперської пострадянської держави, яка становить загрозу для Європи, порушує міжнародний порядок і принципи міжнародного права, а також сприяє дестабілізації політичних систем.

У свою чергу Володимир Зеленський висловив сподівання, що його візит до Польщі стане початком нової сторінки у двосторонніх відносинах. Про це повідомляє «Укрінформ».

📢 «Дуже сподіваюсь, що цей візит відкриває нову і ще більш вагому сторінку в наших з вами відносинах. Відносинах України і Польщі. Відносинах не просто сусідів, а й тих двох європейських елементів, без яких в усій нашій частині Європи просто не буде свободи, бо не буде безпеки», — сказав президент України.

За словами Зеленського, росія прагне «зруйнувати такий міцний союз, союз двох народів багатьох поколінь України і Польщі».

📢 «Не дамо їм це зробити», — наголосив він та запросив Кароля Навроцького здійснити візит до України.

☝️ Нагадаємо, напередодні ввечері Володимир Зеленський прибув до Польщі з офіційним візитом, де його зустріли польські урядовці в аеропорту Варшави. У п’ятницю відбулася його перша зустріч із Каролем Навроцьким з моменту вступу останнього на посаду президента Польщі 6 серпня цього року.

👉 Також відомо, що 18 грудня лідерам Європейського Союзу не вдалося досягти консенсусу щодо використання заморожених російських активів для фінансової підтримки України.

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам.

