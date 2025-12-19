П’ятниця, 19 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

ЄС відклав домовленість про кредит Україні за рахунок активів рф

Денис Молотов
ЄС відклав домовленість про кредит Україні за рахунок активів рф

18 грудня лідерам Європейського Союзу не вдалося досягти консенсусу щодо використання заморожених російських активів для фінансової підтримки України. Переговори стосовно надання Україні кредиту на саміті в Брюсселі вирішили продовжити наступного дня.

Як повідомляє Politico, найбільш складним пунктом у проєкті підсумкового документа стала вимога до країн ЄС надати Бельгії «повну та необмежену солідарність і розподіл ризиків» після запуску фінансового механізму. Цей крок має зменшити занепокоєння Брюсселя щодо можливих юридичних та фінансових наслідків у разі спроб росії домогтися повернення заморожених активів. Водночас формулювання таких гарантій досі перебуває у процесі обговорень.

Позиція Бельгії

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер неодноразово наполягав на чітких і необмежених фінансових запевненнях. Проте низка інших держав Євросоюзу вважає такий підхід надмірно ризикованим, порівнюючи його з «бланшовим чеком».

Паралельно з дискусіями навколо російських активів лідери ЄС також розглядають альтернативний варіант — випуск спільного боргу Євросоюзу для допомоги Україні, який у Брюсселі називають «планом Б». В оновленій версії проєкту висновків Ради ЄС наразі лише згадується можливість використання заморожених російських активів, тоді як ідея спільного фінансування залишається предметом перемовин.

☝️ Водночас для реалізації цього сценарію потрібна одноголосна підтримка всіх країн-членів ЄС. Це створює ризик через можливе вето з боку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана або глави уряду Словаччини Роберта Фіцо, які виступають проти фінансування України. У Брюсселі при цьому розглядають можливість обійти опір цих двох країн, повністю виключивши їх зі схеми.

Щоб заспокоїти побоювання Бельгії щодо потенційної реакції росії, у переговорах також обговорюється збільшення початкового резерву коштів для кредиту Україні. Якщо раніше Єврокомісія пропонувала починати виплати лише після створення фінансового буфера у 50% від стартового капіталу, то в оновленому документі цей поріг підвищили до 75%.

За словами дипломатичних джерел, вимоги Бельгії щодо необмежених фінансових гарантій у межах пакета допомоги Україні обсягом 210 мільярдів євро не знаходять значної підтримки серед партнерів. Один зі співрозмовників видання охарактеризував цю ідею як «вбивцю угоди».

В останній версії проєкту документа Європейської Ради все ще міститься формулювання про «повну [і необмежену] солідарність та розподіл ризиків». Однак, дипломати визнають, що воно навряд чи залишиться без змін. У публікації також зазначається, що небагато держав погодяться використовувати свої національні бюджети як «бездонну криницю» для виконання бельгійських вимог.

☝️ Нагадаємо

Європейський Союз перебуває на порозі ключового рішення щодо використання заморожених російських активів для фінансування підтримки України. Цей безпрецедентний план спричинив серйозні розбіжності між низкою держав-членів ЄС, які його підтримують, та Бельгією, на території якої зосереджена левова частка заморожених активів рф. Остаточне рішення лідери ЄС мають ухвалити на саміті 18–19 грудня.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Топ-5 помилок фермерів при обслуговуванні імпортної техніки

СУСПІЛЬСТВО

До суду передано справу «ексміністерки економічного розвитку лнр»

КРИМІНАЛ

Верховна Рада зробила крок до заміни «копійки» на «шаг»

ВЛАДА

Уряд Болгарії пішов у відставку після масштабних протестів

ПОЛІТИКА

Ціни на нафту рекордно впали на тлі очікувань миру в Україні

ЕКОНОМІКА

Україна вдарила по тіньовому флоту рф: під санкціями 656 морських суден

ВАЖЛИВО

На фронті зафіксовано 158 бойових зіткнень – Генштаб

ВІЙНА

Одеса та область пережили одну з наймасованіших повітряних атак рф

ВАЖЛИВО

Постачання нафти рф до Венесуели зриваються через нові обмеження США

ПОДІЇ

ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить – до 250 одиниць на рік

ПОДІЇ

Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф – ЗМІ

ПОДІЇ

Нові американські санкції проти рф можуть посилити тиск на москву

ВАЖЛИВО

Україна вперше уразила танкер тіньового флоту рф у Середземному морі

ВАЖЛИВО

ЄС запровадив нові санкції проти росії та Білорусі

ВАЖЛИВО

Не стало Степана Гіги: народний артист України пішов із життя у 66 років

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ