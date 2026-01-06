Вівторок, 6 Січня, 2026
Зеленський у Парижі: переговори з США та засідання «коаліції рішучих»

Денис Молотов
Зеленський у Парижі: переговори з США та засідання «коаліції рішучих»
Фото: Зеленський Володимир Олександрович прибув до Франції.

Шостий президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Парижа. Про це у вівторок, 6 січня, журналістам повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров, передає Інтерфакс-Україна.

📢 «Президент прибув до Парижа», — зазначив Никифоров.

У межах візиту Володимир Зеленський проведе двосторонню зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном. Після цього запланована спільна зустріч за участю спеціального представника президента США Стіва Віткоффа та радника американського лідера Джареда Кушнера.

☝️ Окрім цього, шостий глава української держави візьме участь у засіданні так званої «коаліції рішучих», у межах якої країни-партнери обговорюють подальші кроки щодо безпекових гарантій для України.

Увечері Зеленський разом із Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом проведуть спільну пресконференцію.

Також цього ж вечора українська переговорна делегація на чолі з шостим президентом України проведе окрему зустріч з американською стороною.

Нагадаємо, наприкінці грудня президент Франції Емманюель Макрон анонсував проведення на початку січня в Парижі зустрічі країн «коаліції рішучих». Її учасники планують фіналізувати конкретні внески кожної держави у систему безпекових гарантій для України.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що результати переговорів у Парижі стануть основою для подальших консультацій із президентом США Дональдом Трампом. Очікується, що зустріч лідерів у розширеному форматі у США може відбутися наприкінці січня.

👉 Премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що будь-яка спроба Сполучених Штатів захопити Гренландію, особливо військовим шляхом, матиме руйнівні наслідки для НАТО та всієї системи безпеки, сформованої після Другої світової війни.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

