Шостий президент України Володимир Зеленський 14 грудня прибув до Німеччини, де планує провести зустріч з американською переговорною командою. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook та офіційному Телеграм-каналі.

📢 «Вже в Німеччині. Сьогодні в плані – зустріч з американською переговорною командою. Фокусуємося на тому, як надійно гарантувати безпеку для України, щоб досвід Будапештського меморандуму та вторгнення росії ніколи не повторився. Розраховуємо на конструктивні перемовини», — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, спеціальний засланець президента США Стів Віткофф цими вихідними вирушить до Берліна, де має зустрітися з шостим президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

Раніше Зеленський наголошував, що Київ не розглядає можливий провал мирного процесу як кінець шляху до завершення війни з росією.

Також повідомлялося, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у суботу, 13 грудня, обговорили американський «мирний план» щодо припинення війни росії проти України, а також можливість використання заморожених російських активів.

👉 Також ЗМІ повідомляли, що Трамп позбавляє Україну «карт», що грає на руку кремлю.