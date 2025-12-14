Трамп позбавляє Україну «карт», що грає на руку кремлю – ЗМІ

Колумніст видання Bloomberg Марк Чемпіон проаналізував стратегічні дії кремля та роль Сполучених Штатів у російсько-українській війні. Він зазначив, що після початкових невдач росія скоригувала свою тактику, намагаючись перетворити обмежені успіхи на полі бою на довготривалі стратегічні переваги.

За його словами, москва прагне переконати міжнародну спільноту, що для України нібито існує лише один варіант розвитку подій — погодитися на поступки. У цьому контексті кремль використовує нову російсько-американську «мирну ініціативу». Її метою, як вважає автор, є послаблення позицій Києва та формування внутрішнього невдоволення українського суспільства власною владою.

Чемпіон наголошує, що важливу роль у цій динаміці відіграє президент США Дональд Трамп. Він, за оцінкою оглядача, послідовно скорочує можливості України для маневру на міжнародній арені.

📢 «Коли він каже президенту Володимиру Зеленському, що в України “немає карт”, то це головним чином тому, що Трамп постійно їх у нього забирає», — зазначає колумніст Bloomberg.

Автор вказує, що припинення військової допомоги та пом’якшення позиції США щодо перспектив членства України в НАТО призвели до скорочення підтримки Києва. Це, на думку Чемпіона, створило умови для активізації російських дій на сході України.

Водночас колумніст вважає, що нинішній момент може бути використаний для досягнення угоди, яка визнає обмежені можливості України. Але не стане заохоченням для подальшої агресії з боку росії. Він закликає американських переговірників відмовитися від повторення російських наративів і зосередитися на тиску на володимира путіна через економічні та демографічні вразливості рф.

📢 «Метою має бути припинення вогню, яке визнає, що Україна занадто слабка, щоб повернути цю землю, але не винагороджує путіна за його агресію і не готує його сили для більш успішного вторгнення пізніше», — підкреслює Чемпіон.

Автор залишає відкритим питання, чи здатна адміністрація Дональда Трампа забезпечити довгостроковий мир. ЗМІ застерігає, що без реального прогресу в переговорах існує висока ймовірність відновлення наступальних дій з боку кремля.

Нагадаємо, спеціальний засланець президента США Стів Віткофф цими вихідними вирушить до Берліна. Там він має зустрітися з шостим президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.