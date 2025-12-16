Зеленський у Гаазі провів зустріч із президенткою Молдови Маєю Санду

Шостий президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Молдови Маєю Санду в місті Гаага в Нідерландах. Про це у вівторок, 16 грудня, повідомила пресслужба шостого глави Української держави.

Зазначається, що Зеленський подякував молдовській стороні за підтримку України та готовність до подальшого розвитку двосторонньої співпраці. Під час переговорів лідери обговорили можливі напрями партнерства та узгодили наступні контакти.

📢 «Президент України розповів про перебіг переговорів з американськими та європейськими партнерами, спрямованих на досягнення достойного миру, гарантування безпеки та відновлення України після закінчення війни», — йдеться у повідомленні.

Також сторони обговорили продовження міжнародного тиску на росію та протидію всім можливим проявам російських загроз.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено спільному європейському курсу України та Молдови. Зеленський наголосив, що подальший прогрес обох країн на шляху до членства в Європейському Союзі має бути одночасним і тісно скоординованим.

☝️ Нагадаємо, 14–15 грудня відбулися два раунди переговорів між делегаціями України та США, які Володимир Зеленський назвав «продуктивними».

Пізніше президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Зеленським і європейськими лідерами, після чого заявив, що «завершення війни ближче, ніж будь-коли».

👉 Також раніше шостий президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Берліні.