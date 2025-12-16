Вівторок, 16 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

Зеленський у Гаазі провів зустріч із президенткою Молдови Маєю Санду

Денис Молотов
Зеленський у Гаазі провів зустріч із президенткою Молдови Маєю Санду

Шостий президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Молдови Маєю Санду в місті Гаага в Нідерландах. Про це у вівторок, 16 грудня, повідомила пресслужба шостого глави Української держави.

Зазначається, що Зеленський подякував молдовській стороні за підтримку України та готовність до подальшого розвитку двосторонньої співпраці. Під час переговорів лідери обговорили можливі напрями партнерства та узгодили наступні контакти.

📢 «Президент України розповів про перебіг переговорів з американськими та європейськими партнерами, спрямованих на досягнення достойного миру, гарантування безпеки та відновлення України після закінчення війни», — йдеться у повідомленні.

Також сторони обговорили продовження міжнародного тиску на росію та протидію всім можливим проявам російських загроз.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено спільному європейському курсу України та Молдови. Зеленський наголосив, що подальший прогрес обох країн на шляху до членства в Європейському Союзі має бути одночасним і тісно скоординованим.

☝️ Нагадаємо, 14–15 грудня відбулися два раунди переговорів між делегаціями України та США, які Володимир Зеленський назвав «продуктивними».

Пізніше президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Зеленським і європейськими лідерами, після чого заявив, що «завершення війни ближче, ніж будь-коли».

👉 Також раніше шостий президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Берліні.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Ворог 71 раз атакував позиції Сил оборони: на Покровському напрямку вже відбито 19 атак

ПОДІЇ

Фейк: Вашингтон припинив допомогу Україні через корупцію — Білий дім

СТОПФЕЙК

Зеленський у Берліні проведе переговори з партнерами з США та ЄС

ВЛАДА

Зеленський у Берліні провів зустріч із Александром Стуббом

ВАЖЛИВО

Україна готує фундаментальний документ про завершення війни

ВАЖЛИВО

Обрано запобіжний захід для народної обраниці Скороход

ВАЖЛИВО

У Державній податковій службі пройшли масштабні обшуки НАБУ

ВАЖЛИВО

Уряд Болгарії пішов у відставку після масштабних протестів

ПОЛІТИКА

Понад 11 тисяч підприємств припинили діяльність в Україні за 11 місяців

ЕКОНОМІКА

Уряд прогнозує покращення ситуації зі світлом в Україні

ВЛАДА

Маніпуляція свідомістю: як у нас відібрали справжніх Шевченка, Лесю й Франка

ЕКСКЛЮЗИВ

В Україні запроваджують оновлене оповіщення повітряних тривог

ВЛАДА

У США з’явився законопроєкт про вихід з НАТО

ВАЖЛИВО

Майже 150 бойових зіткнень за добу: Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту

ВІЙНА

Фейк: Українських військових нагородили за службу бонусами в онлайн-казино

СТОПФЕЙК
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ