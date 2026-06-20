ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Рубіжанська громада приймає документи на виплати для оздоровлення дітей ВПО

Денис Молотов
Денис Молотов
Рубіжанська громада приймає документи на виплати для оздоровлення дітей ВПО
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Рубіжанська громада приймає документи на отримання грошової допомоги на фізичне та психологічне відновлення дитини. Про це офіційно повідомили представники місцевої міської військової адміністрації.

Ця ініціатива покликана забезпечити належний рівень соціального захисту та медико-психологічного супроводу підростаючого покоління Луганщини в умовах евакуації. Фінансова підтримка допоможе батькам організувати якісний літній відпочинок та оздоровчі процедури.

Прийом заяв на отримання грошової допомоги на фізичне та психологічне відновлення дитини, її оздоровлення/відпочинок/реабілітацію в рамках комплексної програми «Діти – серце громади» на 2026 рік розпочався 1 червня.

💶 Фінансування здійснюється за рахунок місцевого бюджету. Розмір одноразової допомоги на кожну дитину становить 10 тисяч гривень.

Критерії відбору та категорії отримувачів виплат

Грошову допомогу буде надано батькам або особам, що їх замінюють, які виховують дітей віком від 1 року до 18 років та мають офіційний статус ВПО. Загалом цією цільовою програмою передбачено 11 мільйонів гривень, що дозволить охопити значну кількість родин переселенців.

Грошова допомога надається мешканцям громади, які наразі перебувають в Україні, та станом на початок повномасштабної військової агресії рф були зареєстровані та на момент подачі заяви зареєстровані на території Рубіжанської громади.

📝 Правила оформлення та адреса для відправки документів

Для одержання грошової допомоги на кожну дитину подається окремий пакет документів. Батькам необхідно заздалегідь завантажити, роздрукувати та заповнити затверджені форми електронних бланків.

Для подачі заявники мають підготувати офіційну заяву, надати письмову згоду на обробку персональних даних, а також зібрати повний перелік додатків до заяви.

📋 Повний пакет документів надсилається заявником на відділення «Нової пошти» № 70 у місті Дніпро за власний рахунок. Відправку слід оформлювати на ім’я Рубіжанської міської військової адміністрації, вказавши номер телефону отримувача 093-648-54-80.

🔹Також нагадаємо, що стартував прийом документів для отримання матеріальної допомоги від Старобільської громади з нагоди Дня знань родинам з дітьми у розмірі 5 тисяч гривень.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Атака на святиню: пошкодження Успенського собору Печерської лаври

ВАЖЛИВО

Джордж Баррос (ISW): Україна отримала перевагу на фронті, але росія швидко адаптується

ІНТЕРВ'Ю ЕКСКЛЮЗИВ

Ворог здійснив 65 атак на фронті, активно діє на трьох напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Відеофейк: «В Одесі відсвяткували День Росії із триколорами» 

СТОПФЕЙК

Від початку доби зафіксували понад 180 боїв, ворог запустив 6,7 тис. дронів – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

Під час удару рф знищила новітній сортувальний термінал «Нової пошти»

ВІЙНА

Після угоди США та Ірану в Лівані зменшились бої, але ситуація залишається напруженою

ПОДІЇ

На фронті від початку доби відбулось понад 130 боїв, ворог запустив 2 тис. дронів – Генштаб

ВІЙНА

На фронті зафіксовано 213 бойових зіткнень, найбільше противник атакував на двох напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Бійці СБУ успішно знищують ворожі БпЛА на Донеччині

ВІЙНА

Рютте окреслив результати для України у майбутньому саміті НАТО

ВАЖЛИВО

Іран заперечує підписання угоди зі США про врегулювання ядерної програми

ВАЖЛИВО

В МЗС України відреагували на позбавлення ордена Білого Орла Зеленського

ВАЖЛИВО

Фейк: В Україні планують змінити назви математичних термінів, щоб позбутися російських впливів

СТОПФЕЙК

Підтримка ВПО: за ініціативи Старобільської МВА діють дев’ять програм

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип