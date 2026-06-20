Рубіжанська громада приймає документи на виплати для оздоровлення дітей ВПО

Рубіжанська громада приймає документи на отримання грошової допомоги на фізичне та психологічне відновлення дитини. Про це офіційно повідомили представники місцевої міської військової адміністрації.

Ця ініціатива покликана забезпечити належний рівень соціального захисту та медико-психологічного супроводу підростаючого покоління Луганщини в умовах евакуації. Фінансова підтримка допоможе батькам організувати якісний літній відпочинок та оздоровчі процедури.

Прийом заяв на отримання грошової допомоги на фізичне та психологічне відновлення дитини, її оздоровлення/відпочинок/реабілітацію в рамках комплексної програми «Діти – серце громади» на 2026 рік розпочався 1 червня.

💶 Фінансування здійснюється за рахунок місцевого бюджету. Розмір одноразової допомоги на кожну дитину становить 10 тисяч гривень.

Критерії відбору та категорії отримувачів виплат

Грошову допомогу буде надано батькам або особам, що їх замінюють, які виховують дітей віком від 1 року до 18 років та мають офіційний статус ВПО. Загалом цією цільовою програмою передбачено 11 мільйонів гривень, що дозволить охопити значну кількість родин переселенців.

Грошова допомога надається мешканцям громади, які наразі перебувають в Україні, та станом на початок повномасштабної військової агресії рф були зареєстровані та на момент подачі заяви зареєстровані на території Рубіжанської громади.

📝 Правила оформлення та адреса для відправки документів

Для одержання грошової допомоги на кожну дитину подається окремий пакет документів. Батькам необхідно заздалегідь завантажити, роздрукувати та заповнити затверджені форми електронних бланків.

Для подачі заявники мають підготувати офіційну заяву, надати письмову згоду на обробку персональних даних, а також зібрати повний перелік додатків до заяви.

заява за 👉 посиланням;

згода на обробку персональних даних за 👉 посиланням;

перелік додатків до заяви за 👉 посиланням.

📋 Повний пакет документів надсилається заявником на відділення «Нової пошти» № 70 у місті Дніпро за власний рахунок. Відправку слід оформлювати на ім’я Рубіжанської міської військової адміністрації, вказавши номер телефону отримувача 093-648-54-80.

🔹Також нагадаємо, що стартував прийом документів для отримання матеріальної допомоги від Старобільської громади з нагоди Дня знань родинам з дітьми у розмірі 5 тисяч гривень.