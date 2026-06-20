Другий президент України Леонід Кучма заявив про відмову від ордена Польщі

Другий президент України Леонід Кучма заявив, що ухвалив рішення відмовитись від ордена Білого Орла після того, як президент Польщі Кароль Навроцький позбавив цієї нагороди шостого президента України В.О. Зеленського. Про це йдеться у заяві Кучми, поширеній прессекретарем його фонду Даркою Оліфер у суботу, 20 червня.

Міждержавна криза нагородної політики, викликана історичними суперечками між Києвом та Варшавою, продовжує стрімко розширюватися. До демаршу чинних посадовців Офісу Президента та дипломатичного корпусу долучився колишній глава Української держави.

📢 «У зв’язку з рішенням президента Польщі Кароля Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського польського ордена Білого Орла, я вирішив відмовитися від цього ордену, яким мав честь бути нагородженим у 1997 році», — наголосив експрезидент.

Історичний рух до примирення та позиція Кваснєвського

Ексглава України зазначив, що протягом усього свого президентства він вважав налагодження дружніх відносин із Польщею одним зі своїх головних пріоритетів. Разом із тогочасним польським лідером Олександром Кваснєвським вони приділяли особливу увагу рішенню складних історичних проблем у взаєминах між двома сусідніми народами.

📢 «Прощаємо та просимо вибачення – саме цей принцип ми з президентом Кваснєвським розробили за духовного посередництва великого поляка, Папи Івана Павла Другого. Упродовж десятиліть цей принцип працював. Справжня дружба України та Польщі стала реальністю. Її підтвердженням є та неоціненна допомога, яку Польща надавала Україні з першої години повномасштабного вторгнення рф. І я впевнений, що нинішній недружній крок президента Навроцького не може перекреслити все це», – наголосив Леонід Кучма.

Він додав, що сьогодні змушений відмовитися від дорогої йому польської нагороди. Україна не для того веде важку війну з рф, яка намагається маніпулювати історичними фактами, щоб інші країни диктували українцям своє бачення історії чи вказували, кого саме їм почитати.

Тривога за майбутнє та хронологія нагородної кризи

Екслідер висловив віру в те, що дружба та союзницькі відносини між Україною та Польщею обов’язково збережуться, проте підкреслив, що сьогодні відчуває глибокий смуток та тривогу.

📢 «Одна річ – коли нападає ворог. Зовсім інше – коли ворожнеча розлучає друзів. А ще страшніше, якщо цим друзям ще й загрожує загальна небезпека. Ми маємо пам’ятати історію. Однак минуле не може бути важливішим за майбутнє», – підсумував Кучма.

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Цей крок став продовженням масштабного дипломатичного скандалу. Раніше, 20 червня, Зеленський відправив орден Білого Орла «Новою поштою» своєму польському колезі Каролю Навроцькому.

Напередодні, 19 червня, президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення Зеленського цієї нагороди, якою його ще 2023 року нагородив тодішній глава держави Анджей Дуда. Офіційна Варшава наразі не прокоментувала масову відмову українських лідерів від польських державних відзнак.