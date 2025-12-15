Понеділок, 15 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Зеленський у Берліні провів зустріч із Александром Стуббом

Денис Молотов
Зеленський у Берліні провів зустріч із Александром Стуббом

Шостий президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Берліні. Про це глава Української держави повідомив у Facebook у понеділок, 15 грудня. Також про зустріч повідомляється на офіційному сайті Офісу президента.

📢 «Хороша зустріч із президентом Фінляндії Александром Стуббом. Зараз багато роботи на дипломатичному напрямку, і ми обговорили її результати. Скоординували також спільні позиції перед сьогоднішніми зустрічами з партнерами в Берліні та узгодили наступні кроки», – написав Зеленський.

Шостий президент України подякував Фінляндії за послідовну підтримку та внесок цієї країни в програму PURL, яка, за його словами, завдяки посиленню обороноздатності України сприяє зміцненню позицій Києва під час переговорного процесу.

Нагадаємо, 14 грудня Володимир Зеленський прибув із візитом до Берліна, де провів переговори з засланцями президента США Дональда Трампа – Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером. У перемовинах також брав участь федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

У свою чергу президент Фінляндії Александр Стубб також напередодні прибув до Берліна, де вже зустрівся з представниками адміністрації президента США.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

У Державній податковій службі пройшли масштабні обшуки НАБУ

ВАЖЛИВО

Генштаб ЗСУ: 146 бойових зіткнень на фронті 13 грудня, найгарячіше на Покровському напрямку

ВІЙНА

Фейк: Убитий у Львові співробітник ТЦК «не служив в АТО і взагалі не воював»

СТОПФЕЙК

Чоловік ґвалтував дітей і створював дитячу порнографію на Київщині

КРИМІНАЛ

Комплексний підхід до будівництва та ремонту: що варто знати перед стартом проєкту

СУСПІЛЬСТВО

Керівництво оборонного заводу розікрало понад 100 млн грн

ВАЖЛИВО

Фейк: Українських військових нагородили за службу бонусами в онлайн-казино

СТОПФЕЙК

Фейк: Вашингтон припинив допомогу Україні через корупцію — Білий дім

СТОПФЕЙК

Україна вдарила по тіньовому флоту рф: під санкціями 656 морських суден

ВАЖЛИВО

Засуджено колаборантку з «відділу освіти» окупаційної адміністрації Лисичанська

КРИМІНАЛ

На росії впав військово-транспортний літак Ан-22 після ремонту

ПОДІЇ

На Покровський напрямок припало до третини зі 139 боїв за добу: карта від Генштабу

ПОДІЇ

234 бойових зіткнення за добу: ворог завдав 38 авіаударів та скинув 94 керовані авіабомби – Генштаб

ВІЙНА

У застосунку Резерв+ тепер відображається фото власника

СУСПІЛЬСТВО

На росії оголосили у розшук «Мадяра»: нищить окупантів

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ