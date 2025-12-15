Зеленський у Берліні провів зустріч із Александром Стуббом

Шостий президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Берліні. Про це глава Української держави повідомив у Facebook у понеділок, 15 грудня. Також про зустріч повідомляється на офіційному сайті Офісу президента.

📢 «Хороша зустріч із президентом Фінляндії Александром Стуббом. Зараз багато роботи на дипломатичному напрямку, і ми обговорили її результати. Скоординували також спільні позиції перед сьогоднішніми зустрічами з партнерами в Берліні та узгодили наступні кроки», – написав Зеленський.

Шостий президент України подякував Фінляндії за послідовну підтримку та внесок цієї країни в програму PURL, яка, за його словами, завдяки посиленню обороноздатності України сприяє зміцненню позицій Києва під час переговорного процесу.

Нагадаємо, 14 грудня Володимир Зеленський прибув із візитом до Берліна, де провів переговори з засланцями президента США Дональда Трампа – Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером. У перемовинах також брав участь федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

У свою чергу президент Фінляндії Александр Стубб також напередодні прибув до Берліна, де вже зустрівся з представниками адміністрації президента США.