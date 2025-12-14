Зеленський у Берліні проведе переговори з партнерами з США та ЄС

Шостий президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні в суботу, 13 грудня, повідомив про підготовку до низки міжнародних зустрічей. Зокрема, з представниками президента США Дональда Трампа, які мають відбутися під час його візиту до Берліна.

📢 «Зараз готуємось до зустрічей з американською стороною та нашими європейськими друзями найближчими днями. Берлін — буде багато подій», — зазначив глава держави.

За словами Зеленського, він очікує доповідь секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Рустема Умєрова та переговорної команди щодо вже проведених контактів.

📢 «Генерал Гнатов і представники українського сектору оборони та безпеки працюватимуть щодо деталей гарантій безпеки для України, для українців. Одночасно триває розмова українських урядовців з Америкою та Європою щодо реального відновлення України, реального розвитку України після війни», — заявив Зеленський.

Він наголосив, що ключовими стануть саме переговори з американською та європейською сторонами.

📢 «Найголовніше — будуть зустрічі в мене з представниками президента Трампа. Також будуть зустрічі з нашими європейськими партнерами, з багатьма лідерами щодо фундаменту миру — політичної домовленості про закінчення війни. Зараз шанс значний», — сказав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що спеціальний посланець президента США Стів Віткофф цими вихідними вирушить до Берліна, де планує зустрітися з шостим президентом України та європейськими лідерами.

☝️ Також було повідомлено, що рішення Європейського Союзу про безстрокове замороження активів центрального банку росії є історичним і фактично відкриває двері для запуску так званого репараційного кредиту для України.