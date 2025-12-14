Неділя, 14 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

Зеленський у Берліні проведе переговори з партнерами з США та ЄС

Денис Молотов
Зеленський у Берліні проведе переговори з партнерами з США та ЄС

Шостий президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні в суботу, 13 грудня, повідомив про підготовку до низки міжнародних зустрічей. Зокрема, з представниками президента США Дональда Трампа, які мають відбутися під час його візиту до Берліна.

📢 «Зараз готуємось до зустрічей з американською стороною та нашими європейськими друзями найближчими днями. Берлін — буде багато подій», — зазначив глава держави.

За словами Зеленського, він очікує доповідь секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Рустема Умєрова та переговорної команди щодо вже проведених контактів.

📢 «Генерал Гнатов і представники українського сектору оборони та безпеки працюватимуть щодо деталей гарантій безпеки для України, для українців. Одночасно триває розмова українських урядовців з Америкою та Європою щодо реального відновлення України, реального розвитку України після війни», — заявив Зеленський.

Він наголосив, що ключовими стануть саме переговори з американською та європейською сторонами.

📢 «Найголовніше — будуть зустрічі в мене з представниками президента Трампа. Також будуть зустрічі з нашими європейськими партнерами, з багатьма лідерами щодо фундаменту миру — політичної домовленості про закінчення війни. Зараз шанс значний», — сказав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що спеціальний посланець президента США Стів Віткофф цими вихідними вирушить до Берліна, де планує зустрітися з шостим президентом України та європейськими лідерами.

☝️ Також було повідомлено, що рішення Європейського Союзу про безстрокове замороження активів центрального банку росії є історичним і фактично відкриває двері для запуску так званого репараційного кредиту для України.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

В Україні запустять автоматичний військовий облік: Кабмін ухвалив нову постанову

ВАЖЛИВО

Трамп заявив, що більшість українців хоче «укласти угоду» для завершення війни

ВАЖЛИВО

Під час виконання бойового завдання загинув пілот Су-27

ВАЖЛИВО

53 ворожі атаки відбили на Покровському напрямку із 164 боїв на фронті: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Зеленський завітав на передову у Куп’янськ

ВАЖЛИВО

На росії оголосили у розшук «Мадяра»: нищить окупантів

ПОДІЇ

Підписано закон про державний бюджет-2026

ВАЖЛИВО

Полк “Ахіллес” знищив ключовий трубопровід, через який ворог проникав у Куп’янськ

ПОДІЇ

Трамп: обговорення України з європейськими лідерами пройшло непросто

ПОЛІТИКА

У Державній податковій службі пройшли масштабні обшуки НАБУ

ВАЖЛИВО

На Покровський напрямок припало до третини зі 139 боїв за добу: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Україна цілодобово імпортує електроенергію з ЄС

ВАЖЛИВО

Берлін перекине війська до Польщі для посилення захисту від рф

ВАЖЛИВО

Фейк: Вашингтон припинив допомогу Україні через корупцію — Білий дім

СТОПФЕЙК

Засуджено «дітей», які зґвалтували жінку на Закарпатті

КРИМІНАЛ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ