Рішення ЄС щодо активів рф – шлях до репараційного кредиту – ОП

Денис Молотов
Рішення ЄС щодо активів рф - шлях до репараційного кредиту – ОП

Рішення Європейського Союзу про безстрокове замороження активів центрального банку росії є історичним і фактично відкриває двері для запуску так званого репараційного кредиту для України. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра у Facebook у суботу, 13 грудня.

За її словами, відтепер російські активи залишатимуться замороженими без обмеження в часі — до моменту, коли росія відшкодує Україні збитки, завдані повномасштабною агресією. Раніше ж режим санкційного обмеження російських коштів вимагав поновлення кожні шість місяців шляхом одностайного голосування всіх 27 країн ЄС, що створювало ризик блокування цього рішення.

📢 «Відтепер такого перегляду не буде. Це рішення ліквідовує будь-які сумніви в незворотності цього курсу, демонструє сталу політичну волю ЄС та готує ґрунт для системного використання цих активів», – наголосила Мудра.

Вона пояснила, що ухвалене рішення фактично відкриває можливість запуску «репараційного кредиту». Дієвого фінансового механізму, який дозволяє передати Україні російські активи вже зараз у формі кредиту. Повернення такого кредиту відбуватиметься лише після того, як рф виплатить компенсації за завдані збитки.

☝️ «Таким чином, Україна отримує реальні ресурси на оборону, бюджетні потреби та компенсації постраждалим уже наступного року. Без очікування завершення війни. Це рішення є результатом трирічної системної юридичної та дипломатичної роботи нашої команди спільно з громадянським суспільством та експертами», – зазначила заступниця керівника ОП.

Вона також подякувала Європейському Союзу та міжнародним партнерам за послідовну, юридично обґрунтовану і принципову позицію.

Нагадаємо, 12 грудня посли країн ЄС погодили механізм безстрокового замороження €210 млрд російських активів у Європі. Це має унеможливити їхнє повернення росії поза санкційним режимом.

Очікується, що 18 грудня Європейська рада остаточно узгодить деталі «репараційного кредиту» та врегулює питання гарантій для всіх урядів ЄС. Зокрема для Бельгії, щоб вона не залишилася сам на сам із фінансовими ризиками у разі можливого позову з боку рф.

