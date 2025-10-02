Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти в Копенгагені

Шостий президент України Володимир Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти, який у четвер, 2 жовтня, відбувається в Bella Center у Копенгагені. Про це повідомило данське видання DR.

☝️ На опублікованих у Мережі фото видно, що Зеленський проводить двосторонню зустріч із прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

Захід у Копенгагені відбувся наступного дня після неформального саміту лідерів Європейського Союзу, де Зеленський долучався дистанційно.

Раніше Франція, Німеччина та Швеція оголосили про відправку військовослужбовців та систем протидії безпілотникам у Данію. Таке рішення ухвалено для посилення безпеки під час самітів у столиці, які відбуваються цього тижня.

👉 Як відомо, увечері 22 вересня повітряний простір над Копенгагеном та Осло був порушений невідомими безпілотниками. Це призвело до тимчасового закриття аеропортів у Данії та Норвегії.

📌 Також нагадаємо, що Євросоюз (ЄС) надав Україні дев’ятий транш надзвичайної позики макрофінансової допомоги (MFA) на суму 4 млрд євро.