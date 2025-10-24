Зеленський прибув до Великої Британії та провів зустріч із королем Чарльзом ІІІ

Шостий президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Великої Британії, де вже зустрівся з королем Чарльзом III. Про це у п’ятницю, 24 жовтня, повідомив телеканал Sky News.

Переговори між главою української держави та британським монархом відбулися у Віндзорському палаці, розташованому поблизу Лондона. Це вже третя зустріч Зеленського з Чарльзом III упродовж 2025 року — попередні відбулися у березні та влітку.

Після розмови з королем президент вирушить на Даунінг-стріт, де заплановано переговори з прем’єр-міністром Сполученого Королівства Кіром Стармером.

У програмі візиту також зустріч із прем’єр-міністрами Данії Метте Фредеріксен та Нідерландів Діком Схоофом, а також із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

📅 Згодом відбудеться засідання «коаліції охочих», до якого приєднаються ще близько 20 світових лідерів.

Раніше Зеленський повідомив, що Україна спільно з європейськими партнерами працює над мирним планом Європи, який передбачає можливість припинення війни по поточній лінії фронту.

👉 Також нагадаємо, що на засіданні 26 із 27 країн-членів Євросоюзу підтримали висновки, що стосуються підтримки України. У документі наголошується на готовності Блоку продовжувати фінансову та військову допомогу Києву у 2026–2027 роках.