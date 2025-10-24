На засіданні 26 із 27 країн-членів Євросоюзу підтримали висновки, що стосуються підтримки України ЄС, у яких наголошується на готовності блоку продовжувати фінансову та військову допомогу Києву у 2026–2027 роках. Про це 23 жовтня повідомило видання «Європейська правда» з посиланням на представника ЄС, який добре обізнаний із перебігом переговорів.

Єдиною державою, яка відмовилася приєднатися до схвалення документа, знову стала Угорщина. Як зазначається, висновки були ухвалені без її участі. За словами джерела, позиція Будапешта вкотре продемонструвала небажання підтримувати спільну лінію Євросоюзу у питанні допомоги Києву.

Документ підтверджує відданість ЄС подальшому сприянню Україні в отриманні необхідної фінансової та військової підтримки впродовж визначеного періоду. Водночас відмова Угорщини долучатися до консенсусних рішень є вже сталою тенденцією, що неодноразово створювала дипломатичну напругу всередині Євросоюзу.

☝️ Нагадаємо, напередодні кілька дипломатів, знайомих із процесом підготовки засідання, попереджали про наміри уряду Віктора Орбана не схвалювати проєкт висновків саміту.

Також відомо, що Угорщина вже не підтримала подібні рішення на саміті ЄС у червні 2025 року. Подібну позицію Орбан займав і під час березневих засідань Ради – як чергового, так і позачергового. Угорський політик демонстрував відхід від спільної європейської політики щодо підтримки України.

📌 Раніше диктатор на росії владімір путін заявив, що санкції США проти росії мають «серйозний характер», проте не матимуть негативного впливу на економіку країни.