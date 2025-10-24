П’ятниця, 24 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

ЄС підтвердив підтримку України у 2026–2027 роках: Угорщина проти

Денис Молотов
Денис Молотов
ЄС підтвердив підтримку України у 2026–2027 роках: Угорщина проти

На засіданні 26 із 27 країн-членів Євросоюзу підтримали висновки, що стосуються підтримки України ЄС, у яких наголошується на готовності блоку продовжувати фінансову та військову допомогу Києву у 2026–2027 роках. Про це 23 жовтня повідомило видання «Європейська правда» з посиланням на представника ЄС, який добре обізнаний із перебігом переговорів.

Єдиною державою, яка відмовилася приєднатися до схвалення документа, знову стала Угорщина. Як зазначається, висновки були ухвалені без її участі. За словами джерела, позиція Будапешта вкотре продемонструвала небажання підтримувати спільну лінію Євросоюзу у питанні допомоги Києву.

Документ підтверджує відданість ЄС подальшому сприянню Україні в отриманні необхідної фінансової та військової підтримки впродовж визначеного періоду. Водночас відмова Угорщини долучатися до консенсусних рішень є вже сталою тенденцією, що неодноразово створювала дипломатичну напругу всередині Євросоюзу.

☝️ Нагадаємо, напередодні кілька дипломатів, знайомих із процесом підготовки засідання, попереджали про наміри уряду Віктора Орбана не схвалювати проєкт висновків саміту.

Також відомо, що Угорщина вже не підтримала подібні рішення на саміті ЄС у червні 2025 року. Подібну позицію Орбан займав і під час березневих засідань Ради – як чергового, так і позачергового. Угорський політик демонстрував відхід від спільної європейської політики щодо підтримки України.

📌 Раніше диктатор на росії владімір путін заявив, що санкції США проти росії мають «серйозний характер», проте не матимуть негативного впливу на економіку країни.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Луганчани були відзначені державними нагородами

ЛУГАНЩИНА

Війська рф вдарили по енергетичній інфраструктурі двох областей України

ВІЙНА

Рада ЄС підтримала заборону імпорту російського газу та СПГ

ВАЖЛИВО

Українські енергетики рятують Запорізьку АЕС від катастрофи

ВАЖЛИВО

Українцям спростили підтвердження руйнування житла через Дію: нові правила

ПОДІЇ

Укренерго повідомило про масштабні знеструмлення після атаки

ВАЖЛИВО

Генштаб: на фронті вже 69 боїв, ворог найактивніший на Покровському та Олександрівському напрямках

ВІЙНА

На фронті відбулось 111 бойових зіткнень, ворог запустив 3 292 дрони-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

росіяни хочуть, щоб ми вийшли з Донбасу, їх позиція незмінна – Зеленський

ПОДІЇ

Атака по Україні: 28 ракет і понад 400 дронів запущено росіянами

ВІЙНА

На фронті – 120 боїв, уражено російський пункт управління: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги

ПОДІЇ

На Чернігівщині після російських ударів виникли серйозні проблеми з водопостачанням – ОВА

ПОДІЇ

ЄС затвердив 19-й пакет санкцій проти росії

ВАЖЛИВО

Атака на Дніпропетровщину: загорівся супермаркет АТБ і п’ятиповерхівка

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"