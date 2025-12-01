Понеділок, 1 Грудня, 2025
Зеленський прибув до Парижа на зустріч із Макроном

Денис Молотов
Зеленський прибув до Парижа на зустріч із Макроном

Шостий президент України Володимир Зеленський 1 грудня прибув до Єлисейського палацу в Парижі, де на порозі офіційної резиденції його зустрів президент Франції Еммануель Макрон. Про це повідомляє Укрінформ.

Візит покликаний продовжити дипломатичні контакти, що активізувалися після недавніх переговорів у Женеві, а також у контексті «американського» плану врегулювання війни.

У канцелярії французького президента зазначили, що зустріч Зеленського і Макрона буде присвячена аналізу поточної ситуації та напрацюванню умов «справедливого та тривалого миру». Париж наголошує, що консультації ведуться у тісній координації з європейськими партнерами та з урахуванням попередніх дипломатичних раундів.

Окремий блок переговорів стосуватиметься гарантій безпеки України в межах так званої «коаліції охочих». До неї входять країни, що начебто готові забезпечити Київ довгостроковою підтримкою та оборонними зобовʼязаннями.

Після двостороннього тет-а-тету сторони планують провести спільну пресконференцію. Також у програмі візиту передбачено огляд Зеленським виробничих потужностей французького авіакосмічного концерну Dassault Aviation. Підприємство є одним із провідних виробників бойової та транспортної авіації у Європі.

Нагадаємо, що 23 листопада Зеленський провів телефонну розмову з Еммануелем Макроном. Тоді французький лідер підтвердив свою позицію, заявивши, що «будь-яка ініціатива, спрямована на мир, є доброю».

Зустріч Зеленського і Макрона у Парижі стала черговим етапом міжнародних консультацій щодо шляхів досягнення справедливого миру та зміцнення системи безпеки України.

👉 Також раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що рішення щодо заморожених резервів російської федерації повинні ухвалювати європейські країни, а не Сполучені Штати.

