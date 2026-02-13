П’ятниця, 13 Лютого, 2026
Зеленський прибув до Мюнхена для участі у безпековій конференції

Денис Молотов
Зеленський прибув до Мюнхена для участі у безпековій конференції
фото: скриншот з відео офіційних джерел / Зеленський Володимир Олександрович / 13.02.2026

Шостий президент України Володимир Зеленський прибув до Мюнхена для участі в щорічній Мюнхенській конференції з безпеки, яка проходить 13–15 лютого. Про це він повідомив у Телеграм-каналі у п’ятницю, 13 лютого.

У своєму зверненні шостий глава держави наголосив, що попереду — «важливий день» і нові кроки до зміцнення спільної безпеки України та Європи.

🤝 Спільне виробництво дронів

За словами Зеленського, у планах — запуск першого спільного українсько-німецького підприємства з виробництва дронів. Очікується, що цього дня Зеленський відвідає компанію Quantum Frontline Industries GmbH.

📢 «Важливий день, і будуть нові кроки до нашої спільної безпеки – України і Європи. У плані – перше спільне українсько-німецьке підприємство з виробництва дронів, а також двосторонні й багатосторонні зустрічі з партнерами», – написав він.

Зеленський підкреслив необхідність розвитку спільних оборонних виробництв, посилення координації та формування ефективної архітектури безпеки в Європі.

📢 «Найвагоміше, чого ми можемо досягти разом, — це завершення війни достойним миром і створення надійних гарантій безпеки для України й для всієї Європи», — зазначив він.

🌍 Заплановані міжнародні зустрічі

У межах конференції заплановані двосторонні та багатосторонні переговори, зокрема:

  • участь у форматі «Берлінський формат» за участі лідерів європейських країн і НАТО;
  • зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо;
  • переговори з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем;
  • зустрічі з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксеном, президентом Фінляндії Александром Стуббом, прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схофом, а також зі спадковим принцом Ірану Реза Пахлаві.

⚠️ Попередження про гібридні загрози

Раніше Головне управління розвідки (ГУР) повідомило про наміри спецслужб рф провести масштабну гібридну кампанію напередодні та під час конференції із залученням так званих «пацифістських» рухів у Європі.

Мюнхенська конференція традиційно є одним із ключових міжнародних майданчиків для обговорення глобальної безпеки та координації політики союзників.

👉 Також нагадаємо, що Верховна Рада України достроково завершила пленарний тиждень і не проводитиме голосувань до 24 лютого.

