Верховна Рада України достроково закрила пленарний тиждень

Денис Молотов
Верховна Рада України достроково закрила пленарний тиждень
Ілюстративне фото з відкритих джерел: Верховна Рада України.

Верховна Рада України достроково завершила пленарний тиждень і не проводитиме голосувань до 24 лютого. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

За його словами, 12 лютого парламент не розглянув жодного питання через відсутність кворуму.

📌 Причини відсутності депутатів

Железняк зазначив, що частина народних обранців перебуває за кордоном. Також деякі депутати не з’явилися через погіршення самопочуття після відвідування парламентської їдальні.

Водночас він наголосив, що це не є визначальною причиною провалу засідання.

📢 «Справді ряд колег сьогодні через самопочуття не прийшли. Їм швидкого одужання. Але це не є визначальною причиною. По-перше, кількість таких невелика. По-друге, зверніть увагу на порядок денний, який був сформований ще вчора ввечері — там одні ратифікації. Це було ще до повідомлення про отруєння. Всі і так розуміли, що буде погано з голосами», — написав депутат у Telegram.

Попри паузу в голосуваннях, завтра заплановано годину запитань до Уряду. У парламенті очікують міністра соціальної політики Дениса Улютіна, який доповідатиме щодо:

  • пенсійного забезпечення та роботи Пенсійного фонду;
  • соціальної допомоги дітям з інвалідністю та дітям-сиротам;
  • підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО);
  • допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Попередні рішення парламенту

11 лютого Верховна Рада:

  • ухвалила в другому читанні закон про надання річної відстрочки від призову для осіб, які відслужили за контрактом 18–24;
  • запровадила щоденну хвилину мовчання о 9:00, про яку нагадуватимуть медіа та системи оповіщення.

Роботу парламенту у частині голосувань планують відновити після 24 лютого.

👉 Також раніше в Офісі президента України заперечили можливість офіційного оголошення виборчого процесу без належних гарантій безпеки та відповідних безпекових умов.

