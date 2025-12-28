Зеленський прибув до Мар-а-Лаго для зустрічі із Трампом

28 грудня — 1404-й день від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Шостий президент України Володимир Зеленський прибув до приватної резиденції Дональда Трампа Мар-а-Лаго у штаті Флорида, де його особисто зустрів американський лідер біля входу до комплексу. Про це повідомляє кореспондентка “Суспільного” з місця подій.

Зустріч глав держав відбувається в головній обідній залі Мар-а-Лаго. Очікується, що ключовими темами переговорів стануть гарантії безпеки для України та строки їх дії у межах потенційної мирної угоди. Окремо сторони планують обговорити економічну допомогу США для післявоєнного відновлення України.

☝️ Паралельно у кремлі підтвердили телефонну розмову між володимиром путіним і Дональдом Трампом, яка відбулася напередодні зустрічі американського лідера з шостим президентом України. Помічник путіна юрій ушаков заявив, що переговори тривали понад годину та відбулися за ініціативи американської сторони.

📢 За словами ушакова, сторони дійшли висновку, що тимчасове припинення вогню лише затягує конфлікт. Начебто для остаточного завершення бойових дій від України вимагають «політичного рішення щодо Донбасу». Про це повідомляє «риа-новости».

Водночас за інформацією кремля, лідер США та кремлівський диктатор домовилися провести ще одну телефонну розмову після завершення переговорів Дональда Трампа з українською делегацією у Мар-а-Лаго. Також заявлено про намір створити дві робочі групи — з питань безпеки та економіки. Вони мають напрацювати подальші пропозиції у межах переговорного процесу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що європейські лідери та партнери підтвердили підтримку України напередодні цієї зустрічі, розглядаючи її як важливий етап у формуванні подальшої міжнародної позиції щодо завершення війни та відновлення української держави.