Неділя, 28 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Зеленський прибув до Мар-а-Лаго для зустрічі із Трампом

Денис Молотов
Зеленський прибув до Мар-а-Лаго для зустрічі із Трампом
Фото: Володимир Зеленський та Дональд Трамп у Мар-а-Лаго, штат Флорида, США, 28 грудня 2025 року.

28 грудня — 1404-й день від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Шостий президент України Володимир Зеленський прибув до приватної резиденції Дональда Трампа Мар-а-Лаго у штаті Флорида, де його особисто зустрів американський лідер біля входу до комплексу. Про це повідомляє кореспондентка “Суспільного” з місця подій.

Зустріч глав держав відбувається в головній обідній залі Мар-а-Лаго. Очікується, що ключовими темами переговорів стануть гарантії безпеки для України та строки їх дії у межах потенційної мирної угоди. Окремо сторони планують обговорити економічну допомогу США для післявоєнного відновлення України.

☝️ Паралельно у кремлі підтвердили телефонну розмову між володимиром путіним і Дональдом Трампом, яка відбулася напередодні зустрічі американського лідера з шостим президентом України. Помічник путіна юрій ушаков заявив, що переговори тривали понад годину та відбулися за ініціативи американської сторони.

📢 За словами ушакова, сторони дійшли висновку, що тимчасове припинення вогню лише затягує конфлікт. Начебто для остаточного завершення бойових дій від України вимагають «політичного рішення щодо Донбасу». Про це повідомляє «риа-новости».

Водночас за інформацією кремля, лідер США та кремлівський диктатор домовилися провести ще одну телефонну розмову після завершення переговорів Дональда Трампа з українською делегацією у Мар-а-Лаго. Також заявлено про намір створити дві робочі групи — з питань безпеки та економіки. Вони мають напрацювати подальші пропозиції у межах переговорного процесу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що європейські лідери та партнери підтвердили підтримку України напередодні цієї зустрічі, розглядаючи її як важливий етап у формуванні подальшої міжнародної позиції щодо завершення війни та відновлення української держави.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

У Таїланді вперше за 30 років зафіксували плоскоголову кішку

ПОДІЇ

У зоні активних бойових дій на Донеччині залишаються понад 34 тисячі цивільних

ВІЙНА

Лідери Казахстану та Узбекистану отримають запрошення на G20 від Трампа

ПОЛІТИКА

У ніч на Різдво рф знову вдарила по енергетиці — діють відключення

ВАЖЛИВО

20 пунктів плану: Зеленський пояснив зміст базового документа щодо закінчення війни

ВАЖЛИВО

Україна отримає новітні системи ППО SAMP/T NG

ВАЖЛИВО

США планують Золотий флот: Трамп схвалив будівництво нових лінкорів

ПОЛІТИКА

Окупанти знову вдарили по портах Одещини: є пошкодження

ВЛАДА

У Німеччині судять українців, яких підозрюють у диверсіях на користь росії

КРИМІНАЛ

путін просився до НАТО у розмові з колишнім президентом США

ВАЖЛИВО

Засланець Трампа пообіцяв не захоплювати Гренландію – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Рютте закликав посилити Україну, щоб путін не напав на НАТО

ВАЖЛИВО

Окупантам в Криму треба змиритися з відсутністю інтернету до кінця війни

ПОДІЇ

Удар КАБами по Слов’янську: є загиблий та поранені

ВІЙНА

Білорусь отримала від рф нову партію винищувачів Су-30СМ2

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ