Трамп повідомив про переговори з путіним перед зустріччю із Зеленським

Президент США Дональд Трамп повідомив, що провів телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним напередодні запланованої зустрічі з шостим президентом України Володимиром Зеленським. Про це глава Білого дому написав у соцмережі Truth Social.

📢 «Я щойно провів хорошу і дуже продуктивну телефонну розмову з президентом росії путіним перед моєю зустріччю, яка відбудеться сьогодні о 13:00, з президентом України Зеленським», — заявив Трамп.

Зустріч президентів США та України має відбутися у головній їдальні резиденції Мар-а-Лаго у місті Палм-Біч, штат Флорида.

☝️ Водночас відомо, що Володимир Зеленський уже прибув до Маямі для переговорів із Дональдом Трампом. Очікується, що ключовими темами стануть гарантії безпеки для України. А також чутливі питання, пов’язані з контролем над територіями та Запорізькою АЕС.

Раніше шостий президент України заявляв, що план Трампа щодо врегулювання війни узгоджений на 90%, і наголошував, що багато принципових рішень можна ухвалити ще до Нового року.

☝️ Нагадаємо, напередодні переговорів європейські лідери та міжнародні партнери підтвердили підтримку України. Офіційно повідомлялося, що зустріч Зеленського і Трампа запланована на 28 грудня у Флориді.

👉 Також раніше стало відомо як Віткофф допоміг путіну вплинути на Трампа. Кремль активно намагався впливати на те, як Дональду Трампу буде представлено ідею потенційної “мирної домовленості” щодо України.