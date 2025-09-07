Неділя, 7 Вересня, 2025
Зеленський провів телефонні переговори з Макроном після атаки рф

Денис Молотов
Шостий президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з главою Франції Емманюелем Макроном, під час яких обговорив наслідки нічних масованих обстрілів росією українських міст. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі в неділю, 7 вересня.

📢 «Внаслідок атаки по всій Україні загинуло четверо людей, ще понад 44 отримали поранення. Рятувальні та екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки ударів», — зазначив Зеленський.

Під час розмови президенти скоординували дипломатичні зусилля та домовилися про подальші кроки і контакти з міжнародними партнерами для посилення тиску на росію та зміцнення обороноздатності України.

📢 «Разом із Францією готуємо нові заходи для посилення нашої оборони», — підкреслив глава держави.

☝️ Нагадаємо, внаслідок нічного масованого обстрілу Києва горіла будівля Кабінету міністрів. Також у Святошинському районі столиці російський удар частково зруйнував житловий будинок. Загинули 32-річна жінка та її двомісячний син, ще 20 людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

ПОГОДА

