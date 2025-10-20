Понеділок, 20 Жовтня, 2025
Денис Молотов
Іспанія надішле Україні ще 70 генераторів для проходження зими

Іспанія передасть Україні ще 70 генераторів, щоб допомогти країні пройти зимовий сезон на тлі російських атак по енергетичній інфраструктурі. Поставки координує Іспанське агентство міжнародного співробітництва у сфері розвитку (AECID). Про це повідомляє Інтерфакс-Україна у понеділок, 20 жовтня.

📢 «Напередодні нової зими необхідно забезпечити стабільність і працездатність електроенергетичної системи. Іспанське агентство з питань співробітництва запланувало 70 нових генераторів, які найближчими днями будуть відправлені до України, щоб забезпечити електроенергією та опаленням у цю зиму, яка прогнозується бути суворою», — зазначив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес під час спілкування із медіа перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі.

Альбарес додав, що у понеділок проведе зустріч із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Під час цієї зустрічі планує особисто передати інформацію про підтримку українців.

☝️ Раніше Іспанія вже виділила додаткові 10 мільйонів євро на гуманітарну допомогу для України, спрямовану на подолання наслідків російських атак та підтримку населення у зимовий період.

👉 Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив про можливість запровадження торгових тарифів проти Іспанії, яка відмовилася підвищити оборонні витрати до рівня 5% ВВП. Саме така цифра була узгоджена як цільовий показник для членів Альянсу за результатами літнього саміту НАТО.

