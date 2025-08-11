Понеділок, 11 Серпня, 2025
Зеленський оголосив про значне збільшення фінансування бойових бригад та спрощення процедур для військових

Шостий президент України Володимир Зеленський повідомив про масштабне збільшення фінансування бойових підрозділів. Рішення ухвалили за підсумками Ставки верховного головнокомандувача, яка відбулася 11 серпня. Про це він повідомив у Телеграм у понеділок.

📢 «Доручив значно збільшити фінансування для бойових підрозділів, і так, щоб це було справедливо – щоб бригади отримали дійсно більше можливостей. Оновлені правила: 7 млн гривень бригаді з розрахунку на кожен батальйон, який бере участь у бойових діях, тобто це зростання на десятки мільйонів гривень», – зазначив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що ухвалено чітке рішення дозволити бойовим бригадам закуповувати пікапи, квадроцикли та іншу техніку за рахунок прямого фінансування. Нововведення діятиме за аналогією з програмою придбання безпілотників.

📢 «Це працюватиме так само як кошти бригадам на закупівлю безпілотників. Забезпечуємо можливість купівлі не тільки нових пікапів, але й тих, що вже були у вжитку. Це саме те, що говорили в кожній бригаді. На тижні урядовці формалізують рішення в документах, і щоб уже в серпні зʼявилася ця можливість», – додав він.

Ще одним важливим кроком стане спрощення та цифровізація процедури списання майна. Уряд змінить відповідні документи, що дасть більше повноважень командирам корпусів і бригад та скоротить терміни оформлення.

Президент окремо зупинився на проблемі затримок з нагородженням військовослужбовців. За його словами, між поданням на нагороду і її врученням воїну може минути кілька місяців або навіть пів року.

📢 «Ще одне чутливе питання – щодо процедури нагородження. На жаль, часто таке буває, що час між поданням на нагороду та її реальним врученням воїну – це кілька місяців, пів року та навіть більше. Доручив максимально скоротити процедури, прибрати зайві погодження та бюрократію, будуть модернізовані документи про нагороду. Треба зробити все сучасним. Міністерство оборони напрацювало пропозиції, як це зробити та що скоротити, і вже найближчим часом будуть реалізовані зміни. Міністр оборони Денис Шмигаль представить усі деталі», – наголосив Зеленський.

Він також повідомив, що на Ставці заслухали доповіді з питань, які раніше обговорювалися з командирами батальйонів під час його робочих поїздок на Харківщину та Сумщину.

📢 «Памʼятаємо все, що було озвучено. Рішення готуємо», – резюмував Зеленський.

Раніше цього ж дня Зеленський заявив, що росія свідомо затягує війну і заслуговує на ще більший міжнародний тиск. Він підкреслив, що жодні поступки не переконають агресора припинити вбивства та окупацію.

☝️ Також було повідомлено, що Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

