Зеленський та Моді обговорили мирні ініціативи й санкції проти рф

Понеділок, 11 Серпня, 2025
Денис Молотов
Шостий президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Про цю подію український лідер повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі в понеділок, 11 липня.

📢 «Детально обговорили всі важливі питання і двосторонньої співпраці, і дипломатичної ситуації загалом. Вдячний пану премʼєр-міністру за теплі слова підтримки наших людей», – написав Зеленський.

Президент поінформував Моді про наслідки російських атак на українські міста та села. Окремо він згадав про обстріл автостанції у Запоріжжі напередодні, внаслідок якого постраждали десятки цивільних людей.

📢 «Свідомий удар російськими бомбами по звичайній міській забудові. І це в той час, коли нарешті зʼявилася дипломатична можливість закінчити війну. Замість того щоб продемонструвати свою готовність до припинення вогню, росія показує тільки бажання продовжувати окупацію та вбивства», – наголосив глава держави.

За словами Зеленського, Індія підтримує зусилля України у досягненні миру і поділяє позицію: «все, що стосується України, має вирішуватися за участі України». Він підкреслив, що інші формати переговорів не дадуть реального результату.

Серед тем обговорення була й економічна складова, зокрема санкції проти росії.

Зеленський звернув увагу на важливість обмеження експорту російських енергоносіїв, включно з нафтою, щоб зменшити фінансові можливості кремля продовжувати війну. Він підкреслив, що зараз кожен світовий лідер, який має важелі впливу на рф, повинен надсилати москві чіткі сигнали про необхідність припинення агресії.

Лідери домовилися провести особисту зустріч у вересні в рамках Генасамблеї ООН та розглянути можливість обміну офіційними візитами.

У свою чергу, Нарендра Моді підтвердив підтримку України. Про це він повідомив у соцмережі X (колишній Twitter):

📢 «Радий поспілкуватися з президентом Зеленським і почути його думку щодо останніх подій. Я висловив незмінну позицію Індії щодо необхідності якнайшвидшого мирного врегулювання конфлікту. Індія залишається відданою ідеї зробити все можливе в цьому напрямку, а також подальшому зміцненню двосторонніх відносин з Україною».

Варто зазначити, що 8 серпня прем’єр Індії спілкувався телефоном із російським диктатором владіміром путіним. Тоді Моді назвав його «другом» і подякував за інформацію про «останні події щодо України».

Крім того, минулого тижня з’явилася інформація, що в російських ударних дронах типу «Shahed 136» виявлені індійські деталі. Зокрема, виробництво цих компонентів пов’язують із компаніями Vishay Intertechnology та Aura Semiconductor.

☝️ Також нагадаємо, що шостий президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими запроваджуються нові персональні та секторальні санкції проти російської федерації та низки іноземних компаній і громадян.

