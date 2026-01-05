Зеленський обговорив із Федоровим формат роботи Міноборони

Шостий президент України Володимир Зеленський провів зустріч з майбутнім міністром оборони Михайлом Федоровим щодо формату роботи державного оборонного відомства. Ключовим принципом має стати технологічна оборона, яка передусім зберігає життя українських воїнів. Про це шостий глава держави повідомив у Telegram у понеділок, 5 січня.

📢 «росія в цій війні має одну значну перевагу, а саме можливість тиснути масштабом ударів, масштабом штурмів на Україну. Ми маємо та мусимо відповідати більш активним застосуванням технологій, більш швидким розвитком нових видів зброї, новою тактикою», – наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що з початку повномасштабної війни Міністерство цифрової трансформації було і залишається одним із ключових джерел інновацій для оборонної сфери України. Йдеться про розвиток внутрішнього ринку виробників озброєння, масштабне застосування дронів, сучасні системи зв’язку та цифрові рішення для війська.

☝️ Зеленський зазначив, що Україна залишається повністю відданою дипломатичному шляху та прагне якнайшвидшого завершення війни, однак росія не демонструє готовності до аналогічного підходу й свідомо затягує агресію. У цих умовах держава змушена протидіяти шляхом підвищення технологічності та глибокої трансформації сфери оборони.

Під час розмови також обговорювалися формати змін, які Михайло Федоров готується впровадити після призначення на посаду міністра оборони.

📢 «За тиждень Михайло представить проєкти рішень, які потрібні. Розраховую, що в парламенті підтримають таке посилення», – повідомив президент.

За словами Зеленського, ефективність технологічних рішень у війні вже має підтверджені результати. Зокрема, лише за грудень 2025 року було верифіковано та зафіксовано на відео 35 тисяч знищених російських окупантів. Для порівняння, у листопаді підтверджено 30 тисяч уражень, у жовтні – 26 тисяч.

📢 «Очевидно, що технології працюють ефективно. Чітко збільшується постачання дронів у війська. Готуємо нові особливі формати посилення дронової складової нашого захисту», – підсумував глава держави.

👉 Нагадаємо, раніше шостий президент України Володимир Зеленський запропонував чинному міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони України. Водночас нинішній керівник оборонного відомства Денис Шмигаль може перейти на посаду міністра енергетики.