Зеленський на Кіпрі: заплановані зустрічі з лідерами ЄС

Шостий президент України Володимир Зеленський у середу, 7 січня, прибув із робочим візитом до Кіпру. Про це журналістам повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров, передає Укрінформ.

📢 «Президент на Кіпрі», — коротко зазначив Никифоров.

У межах візиту Зеленського до Кіпру заплановано зустрічі з президентом Республіки Кіпр Нікосом Христодулідісом та архієпископом Кіпру Георгієм. Також відбудуться спільні переговори за участі президента Кіпру, президента Європейської Ради Антоніу Кошти та президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

☝️ Увечері Володимир Зеленський візьме участь у церемонії відкриття головування Республіки Кіпр у Раді Європейського Союзу.

👉 Нагадаємо, близько місяця тому президент Кіпру Нікос Христодулідіс перебував із візитом у Києві. Тоді під час спільного брифінгу Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на відчутний прогрес у переговорах щодо вступу до Європейського Союзу вже в найближчі місяці.