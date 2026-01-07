Середа, 7 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

Зеленський на Кіпрі: заплановані зустрічі з лідерами ЄС

Денис Молотов
Зеленський на Кіпрі: заплановані зустрічі з лідерами ЄС
Фото: Зеленський Володимир Олександрович прибув з офіційним візитом до Кіпру.

Шостий президент України Володимир Зеленський у середу, 7 січня, прибув із робочим візитом до Кіпру. Про це журналістам повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров, передає Укрінформ.

📢 «Президент на Кіпрі», — коротко зазначив Никифоров.

У межах візиту Зеленського до Кіпру заплановано зустрічі з президентом Республіки Кіпр Нікосом Христодулідісом та архієпископом Кіпру Георгієм. Також відбудуться спільні переговори за участі президента Кіпру, президента Європейської Ради Антоніу Кошти та президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

☝️ Увечері Володимир Зеленський візьме участь у церемонії відкриття головування Республіки Кіпр у Раді Європейського Союзу.

👉 Нагадаємо, близько місяця тому президент Кіпру Нікос Христодулідіс перебував із візитом у Києві. Тоді під час спільного брифінгу Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на відчутний прогрес у переговорах щодо вступу до Європейського Союзу вже в найближчі місяці.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Протести в Ірані посилюються: демонстранти підпалили пункт «Басідж»

ПОЛІТИКА

США вимагають повний доступу до ресурсів Венесуели

ВАЖЛИВО

Звільнено керівника Нацкомісії з цінних паперів

ВАЖЛИВО

Москва вдається до політичного театру, щоб уникнути мирних переговорів — Джон Гербст

ПОЛІТИКА

У Балтійському морі затримано судно через пошкодження кабелю Фінляндія–Естонія

ПОДІЇ

ЄС закликав уникнути ескалації у Венесуелі та поважати суверенітет країни

ВАЖЛИВО

Україна та партнери узгодили пакет економічного зростання

ВЛАДА

Орбан вважає, що санкції проти рф можуть зняти до 2027 року

ПОЛІТИКА

Арешт Мадуро: президента Венесуели затримав елітний підрозділ США

ВАЖЛИВО

В Україні на бойове чергування заступили ще два комплекси ППО Patriot

ВАЖЛИВО

В Україні створили новий інструмент підтримки бізнесу – НУР

ВЛАДА

Трамп заявив про затримання Ніколаса Мадуро та його вивезення з Венесуели

ВАЖЛИВО

росія у 2025 році прискорила наступ в Україні завдяки зміні тактики – аналіз ISW

ПОДІЇ

У Харкові чоловік вистрілив у працівника ТЦК

СУСПІЛЬСТВО

На фронті від початку доби – 104 боєзіткнення: найінтенсивніші бої на Харківщині та Донеччині

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ