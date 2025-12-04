Четвер, 4 Грудня, 2025
Президент Кіпру прибув до Києва з офіційним візитом

Денис Молотов
Президент Кіпру прибув до Києва з офіційним візитом

До Києва у четвер, 4 грудня, прибув президент Кіпру Нікос Христодулідіс. Інформація про його приїзд оприлюднена на офіційному урядовому сайті Кіпру, де зазначено:

📢 «Президент Республіки Кіпр Нікос Христодулідіс відвідує Україну у рамках свого офіційного візиту до країни».

За даними видання KathimeriniCyprus, глава кіпрської держави прибув до української столиці поїздом о 8:00 ранку. На вокзалі його зустрічали заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс і посол України на Кіпрі Сергій Ніжинський.

Як пише CyprusMail, візит Христодулідіса відбувається в контексті підготовки Кіпру до головування у Раді Європейського Союзу. Делегацію супроводжують речник уряду Константінос Летімбіотіс, заступник міністра з європейських справ Марілена Рауна, директор дипломатичного офісу президента Дорос Венезіс та інші посадовці.

Під час перебування у Києві президент Кіпру проведе зустріч із шостим президентом України Володимиром Зеленським. Очікується, що Христодулідіс підтвердить відданість своєї країни міжнародному праву, а також підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Окремим напрямом перемовин стане просування України на шляху до членства в Європейському Союзі та пріоритети кіпрського головування у Раді ЄС.

Сторони також планують обговорити питання ефективності та посилення міжнародних санкцій, запроваджених проти росії.

У рамках програми візиту Христодулідіс разом із Зеленським покладе вінок до Стіни пам’яті полеглих захисників України. Після цього відбудеться закрита зустріч президентів, а згодом — розширені перемовини у президентському палаці щодо стану й перспектив розвитку відносин між Україною та ЄС. За ними запланований робочий обід.

Крім того, президент Кіпру зустрінеться з Головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком. Серед подальших пунктів програми — відвідання реабілітаційного центру для дітей, які повернулися після викрадення росією, а також огляд Софійського собору.

Від’їзд Христодулідіса з України запланований на п’ятницю, 5 грудня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна скасувала запланований візит групи депутатів Європарламенту через присутність у делегації представника німецької проросійської партії «Альтернатива для Німеччини».

👉 Також повідомлялось, що Австралія та Нова Зеландія ухвалили рішення про надання Україні нової військової підтримки на суму, що перевищує 70 мільйонів доларів США.

