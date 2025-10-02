Зеленський і Мерц у Копенгагені провели переговори

Шостий президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провели зустріч у Копенгагені, де обговорили ключові аспекти військової допомоги Україні. Головною темою перемовин стало посилення української ППО, що є одним із пріоритетів Києва у протидії російським масованим ударам. Про це у четвер, 2 жовтня, повідомила пресслужба глави держави.

📢 «Глава держави подякував ФРН за послідовну підтримку України й коротко поінформував про ключові потреби. Лідери обговорили посилення української ППО, зокрема постачання систем Patriot і ракет до них», – йдеться у повідомленні.

Окремим пунктом перемовин стало питання реалізації ініціативи PURL, у межах якої Німеччина вже погодила фінансування третього пакета допомоги на суму 500 мільйонів доларів. Зеленський подякував Берліну за цей внесок, підкресливши важливість такої підтримки для забезпечення обороноздатності країни.

Сторони також розглянули можливість залучення заморожених російських активів для захисту та відбудови України. Мова йде про використання нових фінансових інструментів, які могли б посилити стійкість держави у довгостроковій перспективі.

📢 «Особлива увага – подальшій роботі над гарантіями безпеки та напрацюванню конкретних внесків кожної держави в межах коаліції охочих», – додали в Офісі президента.

Окрім військової й фінансової підтримки, Зеленський і Мерц домовилися координувати наступні контакти між урядами для підготовки міждержавних консультацій. Це, на думку сторін, дозволить пришвидшити реалізацію рішень, які ухвалюються на політичному рівні.

Раніше того ж дня стало відомо, що Данія ухвалила рішення виділити понад 360 мільйонів євро для підтримки українського виробництва зброї в межах власної моделі допомоги. Додатково Копенгаген передбачив ще 90 мільйонів євро на закупівлю американських озброєнь для України у межах ініціативи PURL.

Зустріч у Копенгагені засвідчила збереження високого рівня координації України з ключовими партнерами в Європі. Головний акцент було зроблено на зміцненні української ППО, яка має стати ще більш стійкою до нових загроз з боку росії.