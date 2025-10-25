Зеленський: Gripen стануть частиною безпекових гарантій для України

Шостий президент України Володимир Зеленський оголосив, що Україна розраховує отримати 150 бойових літаків Gripen, і перші з них мають прибути вже наступного року. Про це глава держави повідомив у своєму каналі в Telegram у суботу, 25 жовтня.

📢 «Ми розраховуємо на 150 таких літаків для України, і перші мають зʼявитися наступного року», — написав він.

За словами Зеленського, Україна спільно зі Швецією суттєво збільшить свою бойову авіацію. Президент наголосив, що це амбітне завдання, але його необхідно реалізувати.

☝️ Глава держави підкреслив, що Gripen для України є частиною гарантій безпеки, здатних забезпечити повний захист українського неба на 100%.

📢 «Такої масштабної угоди щодо бойової авіації для України ще не було. Історичне досягнення. Працюємо, щоб повністю реалізувати. Швеціє, дякую», — підсумував Зеленський.

Він також нагадав, що шведські винищувачі Gripen є пріоритетними для української армії, і перші поставки очікуються вже у 2026 році. Саме ці літаки мають стати важливим елементом зміцнення повітряної оборони та реалізації нової концепції сумісності українських Повітряних сил із силами НАТО.

Раніше Володимир Зеленський звертався до європейських партнерів із пропозицією тимчасово передати Україні системи Patriot для посилення протиповітряного захисту. Тепер, завдяки домовленостям зі Швецією, Україна наближається до створення повноцінного авіаційного щита, який має гарантувати безпеку держави на довгі роки вперед.

👉 Також було повідомлено, що Україна отримає від 100 до 150 сучасних шведських винищувачів Gripen E. Це найновіша версія бойового літака, який посилить обороноздатність українських Повітряних сил.